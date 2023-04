Casal ioiô: Helô e Stenio casam no final de Travessia?

O relacionamento de Helô e Stenio não é nada fácil. A dupla já se casou, separou, depois casou novamente e então divorciou mais uma vez. A policial e o advogado se reaproximaram nas cenas da atual novela das 21h e voltaram a se relacionar pela terceira vez. E essa dinâmica de idas e vindas dos personagens de Giovanna Antonelli e Alexandre Nero ganhará mais um passo no final de Travessia: um novo casamento!

A autora Gloria Perez reserva algumas surpresas para o casal no último capítulo da novela. O pedido de casamento do advogado não sairá nenhum pouco como o planejado. Segundo apurou a coluna de Sabrina Castro do Notícias da TV, no dia 25 de abril, Stenio estará em uma joalheria para comprar uma nova aliança para a amada quando se tornará um refém.

Paralelamente a visita do advogado na loja, Helô estará perseguindo o pedófilo vivido por Claudio Tovar. Ela encurralará o vilão no shopping e ele acabará na mesma joalheria em que Stenio está. Para tentar se livrar da cadeia, o bandido ameaçará a vida do personagem de Alexandre Nero, mas Helô salvará o dia e desarmará o pedófilo.

Após prender o criminoso, Helô voltará sua atenção a Stenio e perguntará se ele está bem após o susto. A policial perceberá que a mão do advogado está fechada e perguntará se ele se machucou durante a ação.

Sem alternativa, Stenio abrirá a mão e mostrará uma aliança para a amada. "Não era pra ser assim", vai comentar o advogado. Apesar do momento nada oportuno para o pedido, o casal vai se beijar e selar o noivado.

Como será o casamento de Helô e Stenio em Travessia?

O último capítulo de Travessia será exibido no 5 de maio e terá uma passagem de cerca de seis meses. Então além do pedido de casamento, o público também poderá conferir cenas do casório de Helô e Stenio antes de se despedir da novela de Gloria Perez.

A coluna de Patrícia Kogut do O Globo teve acesso as cenas finais da trama e adiantou na madrugada desta sexta-feira, 28 de abril, que a cerimônia será bastante intimista na própria casa da delegada. A festa será bem diferente da última do casal, em Salve Jorge, que foi realizada em um espaço amplo e com diversos convidados.

Estarão presentes os colegas de trabalho de cada um, como Yone (Yohama Eshima), que trabalha com Helô, Laís (Indira Nascimento), sócia de Stenio, com o marido Monteiro (Aílton Graça) e Olívia (Caroline Verban), secretária do escritório de advocacia da dupla. É claro que não faltará a presença de Creusa (Luci Pereira), que é companheira da dupla há tempos.

Após selaram a união mais uma vez, o casal vai comemorar com um bolo.

História de Helô e Stenio desde Salve Jorge

Helô e Stenio, assim como Creusa, são personagens "emprestados" em Travessia que surgiram pela primeira vez em Salve Jorge, novela de Gloria Perez que foi lançada entre outubro de 2012 e maio de 2013.

Na trama de Salve Jorge, Helô e Stenio já começam suas histórias divorciados e mantinham uma relação de gato e rato, sempre brigando porque a policial prendia o bandido e o advogado conseguia soltá-los. Apesar de discutirem muito, os sentimentos entre eles sempre falaram mais alto e por isso durante o folhetim eles voltaram a se relacionar.

No último capítulo da produção, Helô e Stenio se casam pela segunda vez. A cerimônia é lotada de convidados e a delegada brinca ao assinar os papéis que os casava novamente: "não acredito que estou fazendo isso de novo".

Ao final da novela, os dois terminam felizes, mas esse desfecho alegre acabou destruído em Travessia. No início da obra de 2022, a dupla está divorciada há alguns anos e nem interação havia entre eles, até que eles se cruzam novamente devido ao trabalho.

A dinâmica de tapas e beijos que começou lá em Salve Jorge continuou em Travessia. Stenio até começou a se interessar por Leonor (Vanessa Giácomo) no início da trama - prima de Helô - mas como o casal não consegue ficar longe um do outro, eles voltaram a se relacionar.

Durante este período, a dupla passou por alguns sustos, como o sequestro de Stenio, o embate da policial com um grupo de mafiosos, o sequestro de Creusa e muito mais. Por fim, no último capítulo de Travessia eles terão novamente um final.

Filha do casal não apareceu em Travessia

Quem assistiu Salve Jorge lembra que Helô e Stenio eram pais de Drika, papel de Mariana Rios. A garota era um motivo de discussão entre eles, já que cada um acreditava que ela devia ser educada de uma forma diferente. Em Travessia, Drika não deu às caras durante toda a novela.

Não foram feitas explicações pela emissora sobre o motivo da personagem ser cortada do núcleo, mas é possível presumir que Mariana Rios não estava disponível devido ao contrato com a Record TV. A famosa apresenta o reality show Ilha Record desde 2022 e agora também comanda o programa A Grande Conquista.

Leia também - Como descobrem que Tonho é filho de Brisa em Travessia