Quem é o parente de Brisa em Travessia? Mistério é revelado

Identidade do parente da protagonista será revelada nos capítulos finais

Está chegando a hora do público descobrir quem é o parente de Brisa na novela Travessia. Nos últimos meses, a personagem de Lucy Alves foi avisada pela cigana, interpretada por Sura Berditchevsky, de que uma mulher mudaria sua vida, mas ela nem imagina que essa pessoa pela qual ela procura ainda irá nascer.

Parente de Brisa no final de Travessia

A autora Glória Perez vai surpreender o público na reta final de Travessia. Ao contrário do esperado pelos internautas, o parente de Brisa será sua própria filha que ainda irá nascer. A mocinha engravidará de Oto (Rômulo Estrela) e o nascimento da bebê ajudará a desvendar o mistério sobre seu exame de DNA. As informações são da colunista Carla Bittencourt do Notícias da TV.

Em capítulos exibidos anteriormente, a cigana já havia avisado que o parente de Brisa era uma mulher. "Teu parente de sangue é uma mulher! Uma mulher que tu já conheces. Não conhece de ser amiga, mas sabe quem é. Essa mulher é que vai mudar tua vida!", disse a vidente.

Será apenas nos capítulos finais da trama que o mistério será revelado. Haverá uma passagem no tempo de seis meses, na qual Brisa descobrirá que está grávida do hacker - inicialmente, a mocinha engravidaria depois de uma recaída com Ari (Chay Suede), mas a autora mudou os rumos da trama.

A nova gravidez de Brisa será a chave para que ela descubra que é uma mulher quimera, ou seja, tem duas sequências de DNA no corpo. Quem pensará nessa possibilidade será justamente Bia (Clara Buarque), que quase se casou com Oto. Com o imbróglio resolvido, Brisa terá um final feliz ao lado de Oto.

O que Brisa é de Guerra?

Sendo assim, Brisa e Guerra (Humberto Martins) não são parentes. Desde o início da trama, os internautas desconfiavam de que a maranhense teria alguma relação sanguínea com o poderoso - o que explicaria o apego dele a Tonho (Vicente Alvite).

A teoria ficou mais forte quando a cigana chegou na vida de Brisa para avisar sobre um parente que ela deveria encontrar em breve. O mistério se estendeu por toda a novela e até Marineide (Flávia Reis) citou a possibilidade da maranhense ter algum parentesco com o ricaço.

Uma das teorias mais fortes era de que Brisa seria uma filha perdida e a verdadeira herdeira de todo império, já que Chiara (Jade Picon) é filha de Moretti (Rodrigo Lombardi). No entanto, os palpites não devem se concretizar.

Quando termina Travessia?

Travessia termina em 5 de maio, sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no sábado. Os desfechos de todos os personagens serão exibidos apenas na semana final.

Ao longo de seus seis meses de exibição, a novela não cativou a audiência e recebeu duras críticas nas redes sociais. Depois de meses amargando baixos números, o folhetim bateu recorde no Ibope apenas no dia 7 de março, com 28 pontos - número que sua antecessora, Pantanal (2022), atingia com facilidade.

A partir do dia 8 de maio, Walcyr Carrasco terá o desafio de levantar o horário com Terra e Paixão que chega para substituir Travessia. A trama mostrará o universo da disputa por terras e produção agrícola.

O público acompanha a mocinha Aline (Bárbara Reis), que decidirá se tornar produtora após seu marido ser assassinado durante a invasão de suas terras. A jornada da protagonista não será tão fácil já que ela terá que enfrentar o poderoso Antônio de La Selva (Tony Ramos).

A mocinha também se verá dividida entre Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), filhos de Antônio que se apaixonam por ela.