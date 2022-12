Ari tem irmão na novela Travessia? Núbia faz revelação

Ari (Chay Suede) foi apresentado como filho único de Núbia (Drica Moraes), que cria o menino sozinha desde que ele era criança. Até agora, nada se sabe sobre a paternidade do arquiteto, mas um comentário que será feito pela comerciante durante uma conversa com Talita (Dandara Mariana) levantará dúvidas se Ari tem irmão em Travessia.

Ari tem irmão ou é filho único?

Nos próximos capítulos da novela Travessia, Núbia deixará o público curioso para saber se Ari tem irmão. Isso porque a comerciante comparecerá a um evento na casa de Guerra (Humberto Martins) e terá uma conversa com Talita. Durante o papo, a dona de casa dará a entender que o arquiteto não é filho único.

"Trabalhei sempre no comércio, sabe? Toquei minha venda sozinha, enviuvei muito cedo e minha vida foi o Ari”, disse. É então que Talita pergunta se o rapaz é filho único. "Só! Da parte de pai...", responderá ela.

A resposta deixará a especialista em marketing intrigada, que questionará se Ari tem irmão. “Tem nada, eu é que já estou ficando meio tonta... Essa bebida é boa, hein?”, desconversará Núbia.

Essa é a primeira vez que a novela citará a possibilidade do arquiteto ter um irmão. Até agora, nada se sabe sobre o passado da comerciante ou quem é o pai de Ari. Até agora, a única informação passada ao público é que Núbia é viúva e criou seu filho sozinha, além de contar com a ajuda de Dante (Marcos Caruso), que acompanha o rapaz desde criança.

Quem é o pai de Ari em Travessia?

Pouco se falou sobre o pai de Ari na novela Travessia até agora. Núbia sempre disse que era viúva, mas nunca entrou em detalhes sobre seu passado.

Na web, o público cria teorias sobre a paternidade do arquiteto. Uma delas é de que Dante seria o pai do arquiteto, já que sempre esteve por perto desde que ele era criança e mantinha uma relação de pai e filho com o pupilo, até que os dois romperam a relação quando Ari passou a namorar Chiara.

Ainda não se sabe quando o mistério sobre a paternidade do rapaz será resolvida, mas a conversa entre Núbia e Talita pode ser um indício de que a trama vai começar a explorar o passado do protagonista.

Veja alguns tweets dos internautas sobre a teoria:

Dante é pai do Ari mesmo né? kkkkkk #travessia — grazi (@trueflop) December 10, 2022

se pá o dante é até pai do ari — laurão (@ahissingroach) November 27, 2022

Calma, como assim o Professor Dante pode ser o pai do Ari?? @gloriafperez #Travessia — 𝗿𝗮𝗳𝗮 🦋 𝗳𝗮̃ 𝗰𝗹𝘂𝗯𝗲 (@rubysdrica) November 25, 2022

O Dante deve ser pai do Ari mesmo … vocês acreditam nessa teoria? #Travessia — Infos Romulo Estrela. 🐺 (@InfosRomuloE) November 25, 2022

#Travessia com certeza o Dante é pai do Ari. — *...* (@eujam_18) November 24, 2022

Ari vai ficar com a guarda de Tonho?

Ari também lida com a disputa judicial pela guarda de Tonho (Vicente Alvite), seu filho com Brisa (Lucy Alves). Em cenas que vão ao ar ainda nesta semana na novela Travessia, o arquiteto sairá vitorioso mais uma vez pois o juiz decidirá manter o garoto com o pai.

Após ouvir de Tonho que não gosta de Oto (Rômulo Estrela), a maranhense vai tirar satisfações com Ari. A dançarina acusará o ex-noivo de colocar o garoto contra o hacker e conspirar para o namorado não arrumar emprego.

O arquiteto ainda irá ficar bravo ao saber que Guerra (Humberto Martins) mandou um ar-refrigerado para a casa de Brisa após uma reclamação de Tonho, que se acostumou com a vida de luxo que leva na casa do ricaço.