Bruno Fagundes participou da novela O Rei do Gado; relembre

Bruno Fagundes, 33, esteve na novela O Rei do Gado (1996) quando tinha apenas 7 anos de idade. O artista fez uma pequena participação em um episódio da trama, que tem seu pai como protagonista no papel de Bruno Mezenga. Hoje, ele também segue carreira como ator.

Bruno Fagundes na novela O Rei do Gado

O filho de Antônio Fagundes apareceu brevemente em O Rei do Gado como um menino que morava na fazenda que servia de cenário para a novela, em apenas um capítulo do folhetim.

Em entrevista ao portal Heloisa Tolipan, em fevereiro de 2003, o ator revelou que não tem muitas memórias da participação na novela de Benedito Ruy Barbosa, mas guarda num espaço de afeto. "O Rei do Gado foi uma das maiores novelas da TV Globo, uma recordista de audiência e sucesso nas ruas. Meus pais trabalhavam muito e eu fui uma criança muito sozinha. Tive uma infância muito solitária. Quando era possível, eles me levavam para as gravações. Lembro que num momento eles me levaram para o set, eu os estava acompanhando e a produção me pediu para colocar uma roupa e entrar em cena, mas não me lembro bem dessa participação na novela, nunca me revi e não me apego a esta participação”, disse.

Anteriormente, ele já havia feito uma participação em A Viagem (1994), também em poucos episódios do folhetim. Outra participação do ator em trabalhos do pai foi uma 'ponta' no seriado Carga Pesada, protagonizado por Antônio ao lado de Stênio Garcia.

Seu primeiro papel fixo em novelas foi em 2014, quando interpretou Renato em Meu Pedacinho de Chão. Nos anos seguintes, fez trabalhos nos cinemas e principalmente no teatro antes de retornar aos folhetins. Ele também esteve no seriado 3%, da Netflix.

Entre suas peças de maior repercussão está Vermelho (2012), qual atuou ao lado do pai. A trama conta a história de Mark Rothko, um pintor russo erradicado nos EUA, interpretado pelo veterano.

Bruno ganhou destaque nas novelas em 2022 ao interpretar Renan em Cara e Coragem, um coreógrafo vaidoso, perfeccionista e que mantém um relacionamento abusivo com a bailarina Lou (Vitória Bohn). No mesmo ano, ele interpretou Rafael na série Só Se For Por Amor, da Netflix.

Em 2023, o ator se tornou produtor e protagonista da peça A Herança, exibida em São Paulo, na qual interpreta um jovem escritor gay.

Bruno Fagundes é filho de Antônio Fagundes e da também atriz Mara Carvalho, com quem manteve um casamento até 2000.

Além de Bruno, o ator tem mais três filhos, Dinah, Antônio e Diana, frutos de seu casamento com atriz Clarisse Abujamra, entre 1973 e 1988.

Em março deste ano, em entrevista ao Gshow, o ator falou sobre a pressão que sentiu por ser filho de um dos mais respeitados atores da televisão. "Sempre colocaram essa expectativa de ser como o meu pai em cima dos meus ombros. Se o pai é um cara reconhecido como galanteador e pode incitar desejos nas mulheres, o filho tem que ser igual e corresponder a isso. É uma pressão absurda", disse.

Em janeiro, Bruno Fagundes assumiu um relacionamento com o ator Igor Fernandez, que conheceu nos bastidores da novela Cara e Coragem. Essa foi a primeira vez que o filho de Antônio Fagundes falou abertamente sobre sua sexualidade - no início de sua carreira, nos anos 2000, ele era terminante proibido falar sobre o assunto.

O artista também afirmou ao veículo que recebeu apoio incondicional de sua família. "Tenho um pai e uma mãe que são aliados, com plena consciência de que isso é uma exceção", reconhece.

