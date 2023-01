Bruno Mezenga de O Rei do Gado morre após queda de Avião?

Protagonista do atual folhetim do Vale a Pena Ver de Novo esteve em avião que caiu.

Bruno Mezenga está desaparecido na novela O Rei do Gado e quem acompanha o folhetim do Vale a Pena Ver de Novo quer logo saber o que irá acontecer na trama. Afinal, ele morreu no acidente de avião ou conseguiu um milagre?

A esperança da família do fazendeiro de que ele esteja vivo diminui após os corpos do piloto e co-piloto serem encontrados, mostrando a gravidade do acidente. Porém, Marcos (Fabio Assunção), Zé do Araguaia (Stênio Garcia) e Luana (Patrícia Pilar) não desistem de achar o pecuarista com vida.

E realmente eles estavam certos: Bruno Mezenga conseguiu escapar da morte, mas ficou perdido na floresta. Machucado e com fome após a queda do avião, ele vaga pela mata buscando encontrar o caminho de casa e achar uma forma de sobreviver; e para isso até come larvas.

Sim, Bruno Mezenga está vivo, mas não será o fim do mistério.

Como Bruno Mezenga é encontrado?

Na exibição original de O Rei do Gado, em 1996, Bruno Mezenga sumiu no capítulo 68 e ficou desaparecido por quase 20 capítulos. O ricaço só é encontrado depois de muita busca pela floresta, quando finalmente consegue alcançar às margens do Araguaia. Já sem forças, ele fica caído na prainha e quase não é visto, mas por sorte é achado por Luana, Marcos e Zé - que estavam em um barco durante mais buscas pelo fazendeiro.

Debilitado, Bruno está deitado no chão e não consegue ir ao encontro, mas todos correm em sua direção. "Meu patrão, eu sabia! Estamos chegando", comemora Zé. O momento ganha abraços, declarações e muita emoção. Marcos e Zé se abraçam e se jogam na água de tanta felicidade.

"Se eu não estivesse tão sujo, ia te pedir um beijo Luana, para voltar de vez para a vida", comenta o fazendeiro. "Mas quem é que está se importando?", diz Luana, que o abraça e ganhas beijos do pecuarista. Bruno é então levado para casa e reencontra com o resto da família e funcionários.

De acordo com notícias da época que o folhetim foi exibido pela primeira vez, o ator Antonio Fagundes perdeu cerca de 10% do seu peso para gravar as cenas do desaparecimento. Além disso, o artista deixou a barba crescer e fez bronzeamento artificial para justificar o visual.

Final de O Rei do Gado

Depois do susto e muita confusão no folhetim de Benedito Ruy Barbosa, Bruno Mezenga decide valorizar a vida e dá uma chance ao amor - inclusive familiar. É que no final de O Rei do Gado, ele faz as pazes com os Berdinazzi.

Nos últimos momentos da novela, Bruno visita Geremias (Raul Cortez) para lhe entregar o colar de Bruno Berdinazzi, morto na Segunda Guerra Mundial, trama que marcou o início da novela.

O momento acaba amolecendo o coração do rabugento e os dois selam a paz. A história real de Mezenga e Berdinazzi foi inspiração de O Rei do Gado e contamos para os leitores do DCI em novembro.

Os dois então selam a união e fazem acordos para viver em harmonia e deixar heranças para os herdeiros da família. Depois, Bruno e Luana se casam. Eles terminam o folhetim como pais de um menininho, batizado de Felipe Berdinazi Mezenga.

