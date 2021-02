Nesses tempos de pandemia, microempreendedores de todo Brasil que trabalham com produtos manuais precisaram criar novos mecanismos para alcançar os seus consumidores. Por isso, muitos deles tiveram de aprender a lidar com as redes sociais e sites de ecommerce para vender artesanato na internet.

Embora lidar com aparelhos tecnológicos e inovações seja algo complicado para muitas pessoas, essa é certamente uma das ideias mais assertivas de venda atualmente. Ou seja, as possibilidades são enormes. O microempresário tem como alternativa abrir uma loja virtual, utilizar o Instagram como ferramenta ou até mesmo se aventurar nos marketplaces.

Por isso, se você está na dúvida sobre como vender artesanato na internet e alavancar o seu negócio, confira nossas dicas de vendas. Sem dúvidas, você conseguirá aumentar os seus lucros e também sua visibilidade como artesão.

Como vender artesanato na internet: primeiramente, tenha um plano de ações

Todo empreendimento deve ter um plano de ação, independente desse negócio ser físico ou digital. Ele irá garantir um planejamento consistente de ações, que irão nortear as principais tomadas de decisão da sua empresa.

Nele você deverá inserir o que irá vender, como será a produção e os custos de cada produto. Além disso, o plano deve ter um público-alvo e estratégias de divulgação dos produtos.

Defina onde os seus produtos serão vendidos

Em seguida, você deve decidir por uma plataforma de vendas online que seja de fácil acesso para o seu cliente. Além disso, ela deve oferecer alguns benefícios para o vendedor, como juros baixos nas negociações, entre outras coisas. Então, as opções que temos são as lojas virtuais, os marketplaces e as redes sociais.

Loja Virtual

Criar a sua própria loja virtual é uma das melhores formas de vender artesanato na internet. Além de aumentar a visibilidade da empresa, ela ainda terá uma cara mais profissional. Aliás, você ainda poderá criar um blog com informações interessantes para o seu cliente.

Por isso, já vá pensando na sua logo e apresentação visual. Certamente você irá precisar de uma identidade. Mas caso não entenda nada de programação, o ideal é que você contrate um programador para cuidar dessa parte do seu negócio.

Marketplaces são ótimos para vender artesanato na internet

Outra opção incrível são os marketplaces, como Elo7, Atelieweb, Tanlup e Mercado Livre. Esses locais oferecem diversas possibilidades para divulgar produtos, que ficam dispostos como se estivessem numa vitrine virtual.

Geralmente essas empresas mediam as vendas realizadas entre o empreendedor e o cliente. Ou seja, ela cuida de toda parte burocrática para que o microempresário não se preocupe com isso.

Redes sociais

Enfim, mais uma forma de vender artesanato na internet é através das redes sociais. O Brasil é um dos países mais conectados do mundo, e por esse motivo, você deve aproveitar esse espaço para realizar as suas vendas.

Capriche nas imagens e descrição dos produtos

É muito importante que você invista em boas imagens para vender os seus produtos. Se não puder contratar um fotógrafo profissional, ao menos descubra como tirar boas fotos através do celular. Mas lembre-se que as suas fotos devem ser fiéis aos seus produtos.

Então tenha uma luz adequada, cuide da ambientação e todos os aspectos da produção. Além disso, faça boas descrições e não esqueça de incluir o preço do produto, certo? Não há nada mais incômodo que não saber quanto ele custa logo de primeira.

Ofereça diversas formas de pagamento

Outra dica para você que vai começar a vender artesanato na internet é dar ao cliente a possibilidade dele escolher como quer pagar. Então reveja as formas de pagamento, se será no boleto, transferência ou cartão de crédito. Além disso, trabalhe com parceiros confiáveis, como Moip e Pagseguro.

Personalize as embalagens de entrega para vender artesanato na internet

Por fim, personalize as embalagens toda vez que for enviar um produto ao seu cliente. Pode parecer bobagem, mas essa é uma das melhores formas da sua empresa ser bem vista aos olhos dos seus clientes. Além disso, você irá agregar muito valor e poderá aumentar o seu potencial de vendas.

Já existem muitas pessoas que aprenderam a vender artesanato na internet desde mesmo antes da pandemia, e estão lucrando bastante. Então, porque não seguir essas dicas e aumentar as suas vendas também? Aproveite e conheça algumas técnicas de marketing digital para aplicar no seu negócio.