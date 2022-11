Música da Brisa na novela Travessia: a história de Espumas ao Vento

Na trilha sonora da atual novela das 21h, a canção Espumas ao Vento ganha espaço com a trama de Brisa (Lucy Alves). Interpretada pela paulista Mariana Aydar no folhetim, a música da Brisa na novela Travessia ficou famosa no país na voz de outro famoso nome da indústria, o cearense Fagner. Porém, a composição da canção pertence a um grande artista nordestino, que já faleceu.

Qual é a música da Brisa na novela Travessia?

Até hoje uma canção marcante no cenário musical brasileiro, Espumas ao Vento foi lançada originalmente em 1997. A composição é de autoria do pernambucano Accioly Neto, que faleceu em 29 de outubro de 2000. A primeira versão da canção ficou com o forrozeiro Flávio José, cantor paraibano, e integrou o álbum Sem Ferrolho e Sem Tramela.

No entanto, foi um pouco mais tarde, na voz do cearense Fagner que Espumas ao Vento foi imortalizada, no álbum Terral. A música da Brisa na novela Travessia também ganhou uma versão nos anos 2000 que levou a voz de Elza Soares.

Autor da canção, o saudoso Accioly Neto era o caçula de uma família de 12 filhos e nasceu no dia 11 de julho de 1950. Ele aprendeu a tocar violão aos 8 anos de idade, apenas observando os amigos de suas irmãs mais velhas. Apesar de ter passado no vestibular para medicina, Accioly resolveu seguir com sua paixão na música.

Em 1975, Accioly conseguiu iniciar sua carreira profissional como vocalista dos grupos Bulldog e Big Som, no Rio de Janeiro. Ele também chegou a liderar o grupo Acalanto e foi finalista em festivais da época. Na década de 90, Accioly se dedicou principalmente a composição de músicas e deu vida a faixas como Espumas ao Vento, além de outros sucessos, como Lembrança de um Beijo, que também ganhou o país na voz de Fagner.

Outros cantores gravaram canções de Accioly ao longo dos anos, como Elba Ramalho, Roberta Miranda, Fabio Junior, entre outros.

Letra da música da Brisa na novela Travessia

Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim

Um grande amor não se acaba assim

Feito espumas ao vento

Não é coisa de momento, raiva passageira

Mania que dá e passa, feito brincadeira

O amor deixa marcas

Que não dá pra apagar

Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão

Cabeça doida, coração na mão

Desejo pegando fogo

Sem saber direito a hora nem o que fazer

Não encontro uma palavra só pra te dizer

Mas se eu fosse você

Eu voltava pra mim de novo

E de uma coisa fique certa, amor

A porta vai tá sempre aberta

O meu olhar vai dar uma festa

Na hora que você chegar

E de uma coisa fique certa, amor

A porta vai tá sempre aberta

O meu olhar vai dar uma festa, amor

Na hora que você chegar

Na hora que você chegar

Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão

Cabeça doida, coração na mão

Desejo pegando fogo

E sem saber direito a hora nem o que fazer

Não encontro uma palavra só pra te dizer

Mas se eu fosse você

Eu voltava pra mim de novo

E de uma coisa fique certa, amor

A porta vai tá sempre aberta

O meu olhar vai dar uma festa

Na hora que você chegar

E de uma coisa fique certa, amor

A porta vai tá sempre aberta

O meu olhar vai dar uma festa

Na hora que você chegar

Na hora que você chegar

Na hora que você chegar

Na hora que você chegar

Confira a música da Brisa na novela Travessia na voz de Fagner:

Outras músicas da novela Travessia

A música da Brisa na novela Travessia não é a única canção clássica que dá às caras na trilha sonora da trama de Gloria Perez. A marcante Evidências também aparece, mas com a voz de Roberto Carlos. Outros grandes nomes da indústria que também marcante presença é Alcione, com a faixa Todos Cantam sua Terra, Skank com Nômade, Caetano Veloso com It's A Long Way, entre outros.

Confira as canções na playlist oficial da TV Globo no Spotify com a trilha sonora completa:

Dengo - Maria Maud e João Gomes

Passarinha - Bala Desejo, Julia Mestre, Dora Morelenbaum, Zé Ibarra e Lucas Nunes

Fulgás - Moreno Veloso

Espumas ao Vento - Mariana Aydar

Never Tear Us Apart - Sleeping At Last

There, There - Radiohead

Roda Ciranda - Mariene de Castro

Só Louco - Nana Caymmi

Samba do Gringo Paulista - Suba

Saudade do Brasil - Antônio Carlos Jobim

My Valentine - Michael Bublé

Garoa - Bezerra da Silva

It's A Long Way - Caetano Veloso

House of Cards - Radiohead

About Damm Time - Lizzo

Palavra Mágica - Chico César

Tu Não Sabe - Zeca Baleiro

Nômade - Skank

2step (feat. Denise Chaila) - Ed Sheeran e Denise Chaila

Todos Cantam sua Terra - Alcione

Quando o São João chegar - Tribo de Jah

Evidência - Roberto Carlos

O Meu Amor - António Zambujo e Carminho

