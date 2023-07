O que vai acontecer na novela Terra e Paixão de 5 a 12 de julho

A novela Terra e Paixão está em uma semana especial e diversas reviravoltas vão marcar os próximos capítulos da trama de Walcyr Carrasco! Vai ter protagonista morrendo, personagem sendo internada, segredo revelado e muito mais. Fizemos um compilado de cenas que vão ao ar durante uma semana na trama, desta quarta-feira, 5 de julho, até a próxima, 12 de julho, para você não perder nada.

Caio revela segredo de Irene - O que vai acontecer na novela Terra e Paixão - 05/07

Nesta quarta-feira, Caio vai fazer a alegria de muita gente e revelar o segredo que Irene tanto esconde na novela Terra e Paixão. A vilã interpretada por Gloria Pires até tentou matar Cândida (Susane Vieira) para manter seu passado escondido, mas não foi o suficiente porque a ex-prostituta deu sua caixa de segredos para Caio, que a usará em uma reunião familiar.

Revoltado ao descobrir que Daniel (Johnny Massaro) está com Aline (Barbara Reis), a mulher que ele ama, Caio vai mostrar para todos uma foto de Irene na juventude e contará que a madrasta foi prostituta antes de se tornar esposa de Antônio La Selva (Tony Ramos).

Daniel vai descobrir verdadeiro pai e morrer em Terra e Paixão - 06/07

E se engana quem pensa que as revelações de Caio vão parar por aí. Além de contar que Irene era prostituta, no capítulo de quinta-feira ele vai expor que Daniel não é filho legítimo de Antônio. Será revelado que na verdade o rapaz é herdeiro de Ademir, o irmão mais novo do fazendeiro, que teve um envolvimento com Irene anos atrás.

O choque será grande demais para Daniel, que sairá atordoado de casa, o que resultará em sua morte. Neste mesmo capítulo, Daniel dirigirá em alta velocidade e acabará sofrendo um acidente na estrada. Ele vai ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistirá ao ferimentos e morrerá pouco depois.

Antes de dar seus últimos suspiros, ele se despedirá da mãe e dirá que a ama. Irene ficará devastada e possessa de raiva, por isso jurará vingança contra Caio.

Incêndio na plantação de Aline - O que vai acontecer na novela Terra e Paixão 08/07

No último capítulo desta semana, sábado, 8 de julho, uma das primeiras atitudes de Irene contra Caio será tentar atingir a mulher que ele ama, Aline. Por isso, a megera vai ordenar que Ramiro (Amury Lorenzo) ateie fogo na plantação da personagem de Barbara Reis. O capanga de Antônio seguirá as ordens da patroa e acabará com o trabalho da viúva.

Caio avisará Aline que ela perdeu a safra e a mulher ficará em prantos. Sem alternativas, ela terá que sacodir a poeira e seguir em frente. Nos próximos capítulos, ela tentará pegar o dinheiro do seguro, mas terá problemas para consegui-lo.

Graça tentará se casar com Caio - O que vai acontecer na novela Terra e Paixão

Sem Daniel para dar o golpe do baú, Graça (Agatha Moreira) vai correr atrás do outro herdeiro de Antônio, Caio. Primeiro, ela tentará conquistar o verdadeiro pai da criança, o delegado Marino (Leandro Lima) e pedirá para que ele assuma a criança. No entanto, seus pais terão uma ideia melhor: tirar dinheiro dos La Selva. Por isso, ela continuará com a mentira que Daniel é o pai da criança.

Irene vai perceber que o marido vai considerar Caio como seu sucessor, devido a morte de Daniel, e por isso também entrará no golpe de Graça, tentando-a convencer de se casar com Caio. Não vai ser difícil fazer a loira correr atrás de Caio. Logo, ela já estará cheia de planos para tentar fisgar o personagem de Cauã Reymond e a trama vai se estender durante esta semana e a próxima, segundo mostram os resumos.

Como se sentirá culpado pela morte de Daniel, Caio vai considerar seriamente a opção. Por ter deixado a criança sem pai e Graça sem um noivo, ele prometerá a Antônio - que também gostará da ideia - que vai pensar em se casar com Graça.

Petra será internada na novela Terra e Paixão

A partir do capítulo de segunda-feira, Petra (Debora Ozório) arranjará novos traficantes e conseguirá remédios controlados com a ajuda de Ramiro e Kelvin (Diego Martins), que estarão faturando com a situação. Porém, no capítulo seguinte, Luigi (Rainer Cadete) conseguirá investigar os segredos da esposa e chegará até o funcionário do bar de Berenice.

Com a nova recaída da viciada e seu descontrole com a morte de Daniel, Petra será internada à força pela mãe em uma clínica de recuperação, no capítulo de quarta-feira. Com a esperança de Irene que assim a filha se livre do vício, a jovem ficará presa lá durante um período da trama da novela Terra e Paixão.

Kelvin vai revelar segredo de Antônio - O que vai acontecer na novela Terra e Paixão

Luigi vai chegar até Kelvin durante sua investigação para descobrir o novo traficante de Petra e o rapaz acabará abrindo o bico. Com medo de que o italiano entregue o nome de Ramiro para Antônio, que acabaria com o capataz se descobrisse que ele entrega drogas para Petra, o garçom contará um segredo da patroa: o rapaz vai contar que ela está se encontrando com Antônio.

Após descobrir que Daniel não é seu filho, Antônio não estará em um momento de harmonia com a esposa. Por isso, ele acabará sendo guiado até a interesseira Berenice (Thati Lopes), que verá a oportunidade perfeita para se envolver com o fazendeiro rico. Ao que tudo indica nos resumos e o andamento da trama, eles terão um caso.

Jonatas vai tentar romance com Aline - 11/07

Sem Daniel no caminho, Jonatas (Paulo Lessa), que sempre foi apaixonado por Aline, tentará conquistar o coração da viúva. No capítulo de terça-feira, ele terminará seu namoro com Nina (Kizi Vaz) e não vai esperar muito para seguir em frente. Neste mesmo capítulo, ele procurará por Aline e pedirá uma chance para a moça. A professora acabará quebrando o coração do rapaz e dirá o mesmo que já falou outras vezes para Caio, que o considera apenas como "amigo".

Ademir fará teste de DNA - O que vai acontecer na novela Terra e Paixão - 12/07

Após ser revelado que Ademir é pai de Daniel, o personagem de Charles Fricks vai ganhar mais um herdeiro. Na próxima quarta-feira, o irmão de Antônio será procurado por Flor (Leticia Laranja), que dirá que ele é o pai de Rosa (Maria Carolina Basílio).

O tio de Caio ficará surpreso com a informação e então resolverá fazer um teste de DNA para comprovar as palavras da mulher. Nos próximos capítulos, Ademir revelará que é de fato pai da menina e pedirá pela guarda.

Antônio mandará capanga sumir com rival - 12/07

Após a plantação de Aline ser destruída no incêndio comandado por Irene, a mocinha terá mais um obstáculo para enfrentar nos próximos passos da trama das 9. Um geólogo vai avaliar a propriedade da viúva e dirá para Antônio que o espaço é cheio de riquezas. Ganancioso e disposta a derrubar a rival, Antônio vai ordenar para Ramiro que ele se livre de Aline, no capítulo de quarta-feira. Os resumos já adiantam que ela será atacada pelo capanga, mas será salva mais uma vez por Caio.

*A matéria utilizou o resumo oficial da novela Terra e Paixão. Mudanças, cortes e reedições podem ser realizadas pela TV Globo sem aviso prévio.

