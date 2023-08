Daniel morreu e ao que tudo indica o que aconteceu com o rapaz foi parte de uma armação. Quem sabotou o carro do personagem de Johnny Massaro em Terra e Paixão. Entenda! - Foto: Reprodução/Globo

A cada novo capítulo de Terra e Paixão a morte de Daniel tem se parecido menos com um mero acidente e indicado que foi algo planejado. Caio (Cauã Reymond) já percebeu que há algo estranho envolvendo a tragédia do advogado vivido por Johnny Massaro na trama e em breve se tornará um alvo. Quem mandou matar Daniel em Terra e Paixão? Caio vai chegar perto da verdade e por isso quase será morto.

Carro de Daniel foi sabotado em Terra e Paixão?

Todas as pistas encontradas por Caio na novela Terra e Paixão indicam que o carro de Daniel foi sabotado, mas até agora ele não conseguiu descobrir quem está por trás de tudo, o que ainda permanece um grande mistério também para o público.

O personagem de Reymond chegou até o mecânico Ernesto (Eucir de Souza), que está vivendo no conforto em uma bela casa depois de colocar as mãos em uma bolada. "Fiz um negócio bom, bem pago", admitiu o mecânico, o que fez Caio acreditar que ele foi o responsável por mexer nos freios do carro de Daniel no dia do acidente.

Por conta de suas desconfianças, Caio acabará vítima de um atentado no capítulo desta quarta-feira, 2 de agosto. Pelo andamento da trama, é possível perceber que Ernesto está realmente envolvido no caso, pois ele fará uma ligação misteriosa após a saída de Caio de sua mansão. O mecânico contará que Caio estará farejando a armação e pedirá garantias de que não será preso. Com isso, é possível especular que a ligação de Ernesto deve ser para quem planejou a morte do advogado, que por enquanto permanece com a identidade em segredo.

Depois da ligação de Ernesto, Caio será perseguido na estrada e quase morrerá. Aline (Barbara Reis) assistirá ao atentado contra a vida do rapaz e tentará ajudá-lo. O susto vai mexer com os nervos de Caio, mas por sorte ele sobreviverá.

Após quase morrer, Caio não deixará o assunto para lá e continuará investigando. Ele revelará suas desconfianças sobre Ernesto e o carro de Daniel para o tio Ademir (Charles Fricks), que acreditará na teorias do sobrinho, e também pedirá a ajuda do advogado Rodrigo (Maicon Rodrigues), que conseguirá acesso ao laudo da perícia do carro que Daniel dirigiu no dia do acidente fatal.

Outro que correrá riscos por causa do assunto será Ademir. Depois de conversar com o sobrinho sobre a morte de Daniel, que era seu filho biológico, Ademir também vai investigar o assunto e conseguirá um encontro com Dalva (Patrícia Pinho), esposa de Ernesto. Assim que se encontrar com a mulher do mecânico, ele será alvo de um tiro. O caçula de Antônio La Selva chegará ao hospital baleado e vai sobreviver. Quando Caio encontrar o tio, Ademir avisará que a morte de Daniel não foi acidente e alertará Caio para que tenha cuidado.

Daniel vai voltar ou morreu mesmo?

Por enquanto, as pistas da novela Terra e Paixão indicam que Daniel morreu mesmo e não deve voltar. O rapaz até poderia reaparecer, já que seu velório foi de caixão fechado, o que deixou alguns telespectadores com a pulga atrás da orelha, mas por enquanto o grande mistério da trama é quem sabotou o carro de Daniel para que ele morresse no acidente.

Além disso, o ator Johnny Massaro se despediu do personagem e não tem sido visto nos estúdios da Globo desde que gravou as cenas do acidente. Nas últimas semanas, ele publicou no Instagram várias fotos de passeios, alguns por São Paulo, como ao Teatro Oficina Uzyna Uzona, e também fez divulgação de seu novo filme, Aumenta que é Rock em Roll, que estreia ainda este mês.

O único retorno confirmado na novela Terra e Paixão até agora é o de Agatha, personagem que foi vivida por Bianca Bin em flashbacks e era dada como morta. Mãe de Caio e primeira esposa de Antônio, ela mostrará que está viva e voltará para a cidade de Nova Primavera no futuro da trama. A atriz escolhida para o papel, Eliane Giardini, já está gravando com o elenco.

