Enterro de Daniel e mais: resumo de Terra e Paixão de sexta-feira - 07/07

Para essa sexta-feira, 7 de julho, o resumo de Terra e Paixão mostra fortes emoções na novela com o sepultamento de Daniel. Além da tragédia que atingiu a família La Selva, a revelação de Caio sobre os segredos de Irene colocarão os personagens em pé de guerra nos próximos capítulos.

Resumo de Terra e Paixão de sexta-feira

O resumo de Terra e Paixão de sexta-feira, 7, mostra que logo após perder o filho Daniel, vítima de um acidente de carro, Irene irá jurar se vingar de Caio e dará início a um plano. O público também irá acompanhar o enterro de Daniel nas cenas iniciais do capítulo.

Em seguida, a preocupação de Graça (Agatha Moreira), ex-noiva de Daniel, será em como seguir com sua gravidez, já que seu plano era dar um golpe da barriga no advogado. Agora sozinha, ela correrá atrás do verdadeiro pai da criança, o delegado Marino (Leandro Lima), para exigir que ele assuma a criança. No entanto, poucas cenas depois, a família da interesseira terá bolará um plano melhor: Gladys (Leona Cavalli) vai sugerir que Graça use a gravidez para conseguir dinheiro dos La Selva.

Como Irene irá se surpreender com Antônio, que vai sugerir que dará a sucessão para Caio após a morte de Daniel, a vilã vai ir atrás de Graça, para tentar convencê-la a se casar com o rapaz vivido por Cauã Reymond. Com o plano da mãe de conseguir dinheiro da família de Daniel já em mente, não será difícil convencer a loira a tentar fisgar o rapaz.

Assim, a jovem grávida vai até o ex-cunhado e dirá que quer se casar com ele. A informação será uma surpresa é claro, mas o herdeiro acabará considerando a situação, por se sentir culpado pela morte do irmão mais novo.

Além disso, no capítulo desta sexta-feira de Terra e Paixão, com Daniel fora do caminho da sucessão, Anely (Tatá Werneck) vai sugerir para Luigi (Rainer Cadete) que conquiste o coração de Antônio, para tentar abocanhar os negócios do sogro. O italiano também será bastante solicito com a sogra e a presenteará com um coração de cristal, que será retribuído pela personagem de Gloria Pires por um relógio que pertencia a Daniel.

O que vai acontecer sábado na novela?

O último capítulo desta semana, o de sábado, 8 de julho, também terá momentos marcantes. O mais forte entre eles será uma ordem de Irene que irá acabar com Aline (Barbara Reis). A megera vai mandar Ramiro (Amaury Lorenzo) colocar fogo na plantação da rival, o que será cumprido pelo capataz.

Todo o trabalho da mocinha da novela das 9 será destruído e ela ficará desolada. Caio informará para a viúva que sua safra foi perdida e ela sofrerá muito com as notícias. Devastada com a situação, ela receberá o apoio do herdeiro de Antônio e também Jonatas (Paulo Lessa), que assim como Caio também a ama.

