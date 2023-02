Casos de Família vai acabar em 2023? SBT explica situação

Casos de Família vai terminar em 2023. Veja qual foi a decisão do SBT - Foto: Reprodução/SBT

Programa do SBT está há quase duas décadas no ar e é comandado atualmente por Cristina Rocha

Comandado por Cristina Rocha, o programa Casos de Família é uma das atrações mais conhecidas do SBT e também mais longevas da emissora: são 19 anos no ar. Mas em breve, a atração deixará a grade da TV, e quem explica a situação é a própria emissora de Silvio Santos.

O que vai acontecer com o Casos de Família?

Em nota ao Jornal DCI, na tarde de quinta, 16, o SBT afirmou que o Casos de Família não será encerrado. No entanto, o programa entrará em um "período de descanso" a partir do final do mês de março. A emissora informou que o espaço será coberto pelo Fofocalizando, que ganhará mais 1 hora de duração diariamente.

Apesar disso, não foi informado se o programa voltará com um novo modelo, nem mesmo quando retornará às telinhas.

Essa não é a primeira vez que o fim do Casos de Família é especulado. Recentemente, o site de notícias "Na Telinha" publicou que a atração chegaria ao fim por causa da baixa audiência, já que em alguns dias a atração não alcança nem os 2 pontos.

Em agosto do ano passado, o canal de Silvio Santos chegou a anunciar a extinção do programa em setembro do mesmo ano, mas a empresa voltou atrás na decisão.

O Casos de Família fez sua estreia no SBT em 2004. Na época, ele era apresentado pela apresentadora Regina Volpato e tinha um tom diferente. O programa era mais tranquilo, não tinha tantas brigas no palco ou era alvo de diversos memes na internet.

Cinco anos depois, em 2009, Regina deixou a apresentação do programa e em seu lugar entrou Cristina Rocha, que está a frente do programa até hoje. A atração ganhou um novo visual e formato mais popular, mas continuou com a dinâmica de levar conselhos de um profissional aos participantes de cada episódio.

Quando estreou nas telinhas, cada programa do Casos de Família contava com um psicólogo diferente, mas depois de algum tempo Anahy D’Amico foi convidada para ser fixa na atração e a psicóloga permanece por lá desde então.

O programa trata de temas do cotidiano, como relacionamento, violência, preconceitos, entre outros. Em entrevista ao Terra em 2022, Anahy D’Amico nega que a atração seja armada, como já foi muitas vezes acusada na internet. "A gente pegou muitos casos combinados, mas não era combinado o programa. Eles se combinavam por farra, pelo cachê, para poder ir para a televisão", comentou.

Melhores momentos do Casos de Família

Como rever os programas

Caso já esteja com saudade da atração comandada por Cristina Rocha e queira rever o Casos de Família, é possível conferir vários episódios e temporadas da atração gratuitamente. Você pode acessar o SBT Vídeos, usar o site da emissora ou até mesmo recorrer ao Youtube.

SBT Vídeos

Para assistir no SBT Vídeos, você não é obrigado a ter uma conta na plataforma, então o processo é bem simples e rápido;

Entre no site com o link https://www.sbtvideos.com.br/ e busque pelo Casos de Família na barra de pesquisa que fica no menu superior;

Clique no ícone do programa que irá aparecer para você. Em seguida, serão mostradas as temporadas e episódios, é só você clicar no que quiser assistir e pronto, o player irá abrir para você. Por enquanto, estão disponíveis por lá as temporadas de 2019 a 2022.

Site do SBT

No site do SBT não há episódios completos, o que você consegue ver são trechos de cada programa. Para conferi-los, você deve acessar o site https://www.sbt.com.br/, clicar em "programas" no menu do canto direito e depois clicar em Casos de Família na nova página que irá abrir para você;

Ao rolar a página, você verá a opção "Assistindo vídeos de: casos de família". Clique em qualquer uma da playlost e confira. Os vídeos estão separados por temas e dia de exibição.

Youtube

No Youtube foi consegue assistir tanto trechos quanto episódios completos de 2018 a 2022. Acesse a plataforma e pesquise pelo canal oficial do Casos de Família (@CasosdeFamilia), que você também pode encontrar pelo link https://www.youtube.com/@CasosdeFamilia/featured;

Os vídeos aparecerão na página inicial da conta, na aba "vídeos", como também separados por episódios na aba "playlist".

Se você clicar no vídeo abaixo será levado direto para o canal do programa no Youtube: