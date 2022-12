Chiara descobre que é filha de Moretti? Oto é chave para solução do mistério

Há 20 anos, Guerra (Humberto Martins) decidiu criar a filha de Débora (Grazi Massafera) e Moretti (Rodrigo Lombardi) após a loira morrer em um acidente de carro. Chiara (Jade Picon) não sabe a verdade sobre seu passado, mas o segredo pode estar perto de ser revelado com uma descoberta de Oto (Rômulo Estrela) nos próximos capítulos de Travessia.

Oto pode descobrir segredo de Guerra sobre Chiara

O maior pesadelo da vida de Guerra pode estar prestes a acontecer. Em cenas que vão ao ar na próxima terça-feira, 20 de dezembro, na novela Travessia, Oto receberá um pedido de Dante (Marcos Caruso) para analisar a gravação do acidente de Débora e descobrirá que Moretti abandonou a loira enquanto ela estava grávida.

É Sara (Isabelle Nassar) quem vai trazer o áudio à tona, mas não se sabe como a moça possui essa gravação, que será colocada para toda a família do empresário ouvir durante a ceia de Natal na casa de Guida (Alessandra Negrini).

Ao analisar a gravação, Oto ouvirá as últimas palavras de Débora, que gravou um áudio para Moretti exigindo que ele assumisse a filha do casal. "Pode não atender, pode desligar na minha cara, mas fica sabendo que eu vou chamar a imprensa toda pra assistir eu ser despejada grávida do teu filho! Vou pra debaixo da ponte, mas boto tua cara na mídia, seu cafajeste! É a última chance que eu estou te dando pra resolver na paz. Moretti, eu não estou brincando. Você vai me dar esse apartamento, sim, por bem ou por mal. Eu não fiz esse filho sozinha!", disse.

Foi nesse instante que o carro de Débora foi atingido por outro veículo, causando o acidente que a levou a óbito. Será possível ouvir o barulho da colisão no áudio - será esse o motivo que levará Sara pedir para Oto analisar os sons, para que ela desvende o que aconteceu com sua amiga.

O hacker não só descobrirá que Moretti deixou uma filha para trás, mas que Débora sofreu um grave acidente de carro.

Oto descobre que Chiara é filha de Moretti?

Oto vai descobrir que Moretti abandonou Débora grávida, mas ainda não ligará os pontos de que Chiara é a filha do casal em questão. Ainda não se sabe quando o segredo de Guerra será escancarado, mas o mistério pode estar perto de ser revelado.

Em cenas que vão ao ar a partir desta quinta-feira, 15, Moretti comentará com Guida que teve um pressentimento ao encontrar o ex-sócio com a filha. "Foi estranho", dirá ele. "Tinha uma coisa no ar... não sei como explicar".

Ele continuará analisando o comportamento do rival: "O jeito como ele me olhou... era agressivo, mas era acuado também... era na defensiva também...".

Chiara, que está em busca de Moretti, pois acredita que o vilão possa ter informações sobre sua mãe, ainda não desconfiar que o homem com quem trombou enquanto estava com seu pai em uma loja de conveniência é quem ela tanto busca. Vale lembrar que a patricinha não sabe o nome verdadeiro de sua genitora, pois Guerra providenciou uma certidão de nascimento falsa para a filha.

Enquanto isso, Sara continuará tentando descobrir mais informações sobre o que aconteceu com Débora. A moça vai procurar Guerra, que insistirá em dizer que não sabe nada sobre a ex-namorada. Será então que ela encontrará Chiara na construtora e dirá para o ricaço que a jovem se parece com sua amiga.

A moça também vai procurar Moretti na casa do empresário, que afirmará que o filho de Débora não era seu. No entanto, a personagem de Isabelle Nassar se aproximará de Guida e será convidada para a ceia de Natal da família -será quando ela colocará o áudio para todos ouvirem.