Debora volta em Travessia? Personagem fará aparição inusitada

Além de atormentar Guerra (Humberto Martins), a volta de Sara também vai tirar Moretti (Rodrigo Lombardi) do sério. A personagem fará um podre do empresário vir a tona para prejudicá-lo. E no meio dessa confusão, Debora volta em Travessia? A personagem fará uma aparição, mas não em carne e osso.

Como Debora volta em Travessia?

Debora retornará para atormentar Guerra e Moretti, mas o público apenas ouvirá a voz de Grazi Massafera em Travessia. Isso acontecerá porque Sara será convidada por Guida (Alessandra Negrini) para a festa de natal de sua casa e armará uma armadilha para Moretti.

Neste ponto da história, Moretti já terá tido uma conversa séria com Sara sobre Debora e negará que o bebê que ela esperava era dele. Porém, a amiga de Debora não deixará o assunto para lá. Segundo revelou a jornalista do O Globo Patrícia Kogut, a moça fará com que todos escutem a última ligação de Debora para o ex-amante.

Para quem não lembra, a gravação foi feita nos últimos minutos de vida de Debora. Ela estava no carro, dirigindo muito abalada enquanto ligava e deixava uma mensagem na caixa postal de Moretti.

"Não estou brincando Moretti. Pode não atender, pode desligar na minha cara. Mas eu prometo que amanhã chamo a imprensa toda pra assistir eu sendo despejada grávida de um filho teu. Vou pra debaixo da ponte, mas prometo, eu coloco sua cara na mídia, seu cafajeste! É a última chance que eu estou te dando para resolver na paz. Amanhã é o despejo, Moretti, eu não estou brincando! Um apartamento você vai ter que me dar, porque eu fiz esse filho sozinha", dirá o áudio comprometedor.

Essas foram as últimas palavras de Debora, que logo em seguida sofreu um grave acidente de carro e morreu. Sara fará com que todos na festa de natal escutem a gravação e fiquem a par do passado sujo do empresário.

Pelo que tudo indica, essa cena irá ao ar na última semana do ano. Os resumos só mostram até o dia 24 de dezembro e logo no final deste capítulo está descrito "Sara chega à casa de Moretti para o Natal, com segundas intenções". Por isso, imagina-se que a cena irá ar no dia 25 de dezembro ou o mais tardar no dia 26.

VEJA o resumo da novela Travessia: 6 coisas que vão acontece de 12 a 17 de dezembro

Sara vai descobrir que Chiara é filha de Debora?

Os resumos indicam que por enquanto Sara não fará a conexão entre Chiara e Debora. Ela até vai sugerir que as duas se parecem, mas até o momento não descobrirá a verdade. No capítulo do dia 22 de dezembro, quinta-feira, pouco antes da vingança de Sara contra Moretti, Cidália vai até Guerra e dirá que Dante e Sara não fizeram nenhuma ligação entre Chiara e o filho que Débora esperava de Moretti.

No passado, Guerra levou Chiara embora do hospital em que ficou o corpo de Debora e a registrou como sua filha. Ele mentiu certidão de nascimento da menina e colocou o nome de outra mulher no registro como mãe da garota.

Sara é uma testemunha perigosa:

