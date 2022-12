Conheças as novelas e vida da atriz Isabelle Nassar, a Sara de Travessia

Com histórico no cinema e no streaming, atriz faz sua estreia nas novelas.

Isabelle Nassar entra na trama de Travessia como a personagem Sara e faz sua estreia nas telinhas da Globo. A atriz tem uma importante participação no folhetim de Gloria Perez e tem chamado a atenção do público. É a primeira vez que ela aparece em um folhetim, mas tem uma carreira de anos na profissão.

Travessia é a primeira novela de Isabelle Nassar. A atriz estreia agora na obra de Gloria Perez como a personagem Sara, uma amiga de Debora (Grazi Massafera) que aparece para atormentar Guerra (Humberto Martins) e Moretti (Rodrigo Lombardi) com informações do passado.

Sara morava com Debora e foi a confidente da personagem de Massafera após toda a confusão que envolveu seu ex-noivo e o amante. Porém, Sara precisou deixar o Brasil a trabalho e viajou para a Itália. Sozinha, Debora não conseguiu se virar durante a gravidez e acabou falecendo ao sofrer um grave acidente de carro.

Anos se passaram e Sara nunca mais deu às caras. Porém, tudo mudou e a personagem retornou ao Brasil mais de uma década depois. Ao pisar no Rio de Janeiro, a personagem de Isabelle Nassar quer saber o paradeiro da amiga e vai atrás de Guerra e Moretti. Guerra é o único que sabe que a moça morreu. Ele reconheceu o corpo no necrotério e pegou a filha de Debora e Moretti para criar como sua, mas ninguém descobriu isso até agora.

Já Moretti largou Debora e nem se importou com o estado da mulher. Por conta disso, Sara prepara uma vingança para o empresário durante sua estadia na trama e também uma investigação do que Guerra sabe sobre o que aconteceu com Debora.

Hoje com 34 anos, Isabelle Nassar é atriz e também modelo. A carreira da famosa começou nas passarelas, ela já posou e desfilou para grandes marcas nacionais e internacionais e chegou a modelar na Ásia e na Europa na juventude.

Isabelle é do Rio de Janeiro, mas foi criada em Minas Gerais. Ela é filha de libaneses que se mudaram para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de passar alguns anos no exterior, Isabelle retornou ao Brasil aos 22 anos quando estava grávida de sua filha Maria.

Primeiro, ela começou a cursar direito, mas depois se interessou por artes cênicas. Ela então foi para o teatro e hoje tem formação em duas faculdades de interpretação, além de ser pós graduada em filosofia.

No teatro, Isabelle Nassar somou muitos trabalhos, como os espetáculos Coriolano (2016), Desejo (2017), Somos Nós (2018), Ocupação Ovárias (2018), Studio Cabaret Voltaire (2018), Rádio Ativa (2018), Era Medéia (2019), Grande Sertão Veredas (2019) e Se numa noite um estranho (2021).

Nas telinhas, ela deu às caras nos filmes HopeKillers (2017) e Delicadeza (2022), dirigido por Ciça Castello. Até então, o trabalho que mais destacou a atriz foi a segunda temporada da série Bom dia, Verônica, lançada em agosto de 2022.

Na produção da Netflix, a atriz interpretou uma personagem sombria que trabalhava em uma organização criminosa envolvida com abuso e tráfico humano internacional ligada ao vilão Matias Cordeiro (Reynaldo Gianecchini). Neste mesmo ano, ela se destaca na TV Globo ao estrear no mundo das novelas como Sara de Travessia.

Isabelle é casada com o empresário Alexandre Carvalho. Apesar de Alexandre aparecer em algumas fotos no perfil oficial da esposa, o casal é discreto e o empresário mantém uma conta fechada no Instagram com apenas pouco mais de 800 seguidores. Isabelle é mãe de Maria, que tem 11 anos de idade.

