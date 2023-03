Por onde anda Arieta Corrêa, a Chiquita da novela O Rei do Gado?

Arieta Corrêa interpretou Chiquita em O Rei do Gado (1996), empregada do senador Caxias (Carlos Vereza). 27 anos após a exibição original da trama, a atriz continua trilhando carreira artística e esteve em outras novelas da Globo e canais fechados.

Como está a Chiquita de O Rei do Gado hoje?

A atriz Arieta Corrêa hoje está com 45 anos de idade e conquistou outros trabalhos na Globo, além da FOX e HBO, canais da televisão à cabo.

A paulista começou a carreira em 1995 quando esteve em Explode Coração, de Glória Perez. O papel de Chiquita em O Rei do Gado foi seu segundo trabalho na televisão, aos 18 anos de idade.

Arieta seguiu trabalhando na televisão depois de o fim de O Rei do Gado. Na Globo, ela esteve nas novelas Viver a Vida (2009), Insensato Coração (2011) e nos seriados A Casa das Sete Mulheres (2003), Tudo Novo de Novo (2009) e A Teia (2014).

Na Fox, Arieta Corrêa interpretou Eliana na série 9mm: São Paulo (2008), além de ter trabalhado em Psi (2019) da HBO Max. Seu último papel na televisão foi em 2019 como Leila na novela Amor de Mãe, exibida na faixa das 21h na Globo. No mesmo ano, a atriz participou de dois filmes, 45 Dias sem Você e Carcereiros.

Em 2015, ela deu uma entrevista à jornalista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, contando que também se dedicou ao teatro nos períodos em que esteve longe da TV. "Me perguntam: 'por que você sumiu?' Mas a verdade é que nunca trabalhei tanto na minha vida. Fui emendado uma peça na outra. Quando terminou O Rei do Gado, senti necessidade de me aprofundar, estudar mais. Mas também gosto de fazer TV. Se me chamarem para algum projeto, eu vou. Sinto falta", disse.

Arieta hoje mantém um relacionamento com Pedro Santos desde 2020. Anteriormente, ela namorou o ator Antônio Fagundes, intérprete de Bruno em O Rei do Gado, entre 2012 e 2013. A atriz é mãe de Gael, fruto de seu casamento com Rodrigo Veronese de quem se separou em 2008.

Novelas cotadas para substituir O Rei do Gado

Qual o final da empregada em O Rei do Gado?

Chiquita tem um final surpreendente em O Rei do Gado. A empregada doméstica sempre foi apaixonada pelo patrão, o senador Caxias, e consegue conquistá-lo mais adiante na novela. O político também desenvolve sentimentos pela empregada e se declara. "Chiquita, eu sempre fui apaixonado por você. Desde que você entrou nesse apartamento pela primeira vez, mas eu achava que não tinha tinha esse direito", diz o pai de Liliana (Mariana Lima).

Envolvidos, Chiquita pede para que seu amado não se meta mais com assuntos relacionados aos sem-terra, pois teme que algo possa acontecer ao seu amado. "Me beija, me abraça, mas sem culpa. Por favor. Diz que me ama, diz", pede ao senador.

O maior receio da empregada doméstica é exatamente o que acontece no final da trama. Logo depois de passar sua primeira noite com Chiquita, Caxias é assassinado por poderosos do agronegócio que são contra o movimento sem-terra.

Enquanto conversa com Regino (Jackson Antunes), ele ouve uma série de disparos em sua direção e uma das balas atravessa seu corpo. À beira da morte, o senador fará um pedido ao líder do movimento: "Me prometa uma coisa: não deixe que essa morte seja à toa, Regino. Não adianta fazer mais nada, eu só te peço que não deixe ser em vão. Esse é sonho da minha vida: paz!".

Depois da morte de Caxias, a empregada decide largar o trabalho como doméstica na casa da família e volta a ser professora atuando com alfabetização.

Uerê de O Rei do Gado é filho de quem