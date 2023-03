Senador Caxias morre na novela O Rei do Gado?

O Senador Caxias (Carlos Vereza) tem um final trágico em O Rei do Gado. Depois de terminar o casamento com Maria Rosa (Ana Rosa) para ficar com Chiquita (Arieta Corrêa), o político cairá nas mãos de poderosos do ramo do agronegócio que encontram uma maneira de tirá-lo do caminho após ele se envolver com o movimento sem-terra.

O que acontece com o Senador Caxias no final de O Rei do Gado?

Na reta final de O Rei do Gado, Caxias decide parar de esconder a paixão que sente pela empregada doméstica Chiquita e termina de vez o casamento com a mãe de sua filha. O político passa uma noite com a jovem, para quem se declara. "Chiquita, eu sempre fui apaixonado por você. Desde que você entrou nesse apartamento pela primeira vez. Mas eu achava que não tinha tinha esse direito", disse.

Depois de jurar amor ao senador Caxias, Chiquita faz um pedido ao seu amado. "Senador, eu posso te pedir uma coisa? Não se meta no meio daqueles sem terra amanhã. Eu tenho medo", suplica. A empregada continua dizendo que sente receio de perdê-lo. "Me beija, me abraça, mas sem culpa, por favor. Diz que me ama, diz", pede.

Caixas não cede ao desejo de Chiquita e vai ao encontro de Regino (Jackson Antunes), líder dos sem-terra, no dia seguinte. Defensor da reforma agrária, o político será questionado se as mudanças na legislação serão suficientes para promover as mudanças necessárias e ele afirma que sim.

A conversa entre Caxias e Regino é interrompida por barulho de tiros, e logo é mostrado que o senador foi atingido por uma bala no peito. À beira da morte, ele faz um último pedido ao líder dos sem-terra. "Não deixe que essa morte seja à toa. Não adianta fazer mais nada, eu só te peço que não deixe ser em vão. Esse é sonho da minha vida: paz! Violência, não!", diz. Segundos depois, o político morre nos braços do amigo.

O que acontece após a morte de Caxias?

Chiquita fica devastada com a notícia da morte de Caxias. A empregada decide deixar o trabalho na casa do ex-patrão e volta a ser professora, trabalhando com alfabetização.

Já Liliana (Mariana Lima), filha de Caxias, tem um final feliz. A jovem dá à luz ao seu filho com Marcos (Fábio Assunção), com quem enfim se entende e forma uma família. Os dois ficam juntos após o rapaz conquistar o direito de cumprir em liberdade a pena por ter participado da morte de Ralf (Oscar Magrini).

Regino, aliado de Caxias, também não terá um final feliz na novela. O líder dos sem-terra não conseguirá atender o pedido do político e será morto durante um assentamento.

O rapaz chega às terras de um grande fazendeiro, que cede parte de seu terreno para que eles se assentem no local devido a alguns problemas que tem na justiça em relação a sua propriedade. No entanto, jagunços que trabalham para o ricaço guardar ressentimento de alguns aliados de Regino.

Os jagunços desobedecem as ordens do patrão, que pede para que não haja violência, e abrem fogo contra Regino e seus aliados. Os quatro homens são atingidos pelas balas e morrem no meio do caminho.

Após a morte de Regino, Jacira (Ana Beatriz Nogueira), esposa dele, dá continuidade ao legado do marido e se torna a nova líder do movimento sem-terra.

A reprise de O Rei do Gado vai ao ar de segunda a sexta, às 17h15, horário de Brasília. Essa é a terceira vez que o folhetim de Benedito Ruy Barbosa está sendo reprisado na televisão aberta.