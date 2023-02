Chocolate com Pimenta: em qual capítulo Bernadete vira Bernardo?

Em Chocolate com Pimenta, Bernadete cresceu pensando que era uma menina, mas na verdade, sempre foi um menino. No entanto, não apenas o personagem de Kayky Brito, mas muitos outros não sabiam a real identidade da jovem, que depois passa a atender com o nome de Bernardo.

Quando Bernadete vira Bernardo em Chocolate com Pimenta?

Bernadete se transforma em Bernardo e usa roupas masculinas pela primeira vez no capítulo 141 da exibição original da novela Chocolate com Pimenta. O garoto pega emprestado algumas peças do médico Paulo depois de passar por um exame que comprova que ele é menino.

Frustrado com as revelações, ele arranca o vestido que usava como Bernadete e o médico pede que ele use suas roupas para não ficar nu na frente das damas. Em seguida, no consultório do Dr. Paulo mesmo, ele pede que Beto corte os seus cabelos. No episódio 142, ele dá adeus aos cachinhos que tinha quando menina e assume um novo visual.

Aninha e Danilo entram durante no consultório enquanto o adolescente está ganhando um novo visual e demoram para reconhecer. "Bernadete não, por favor, Bernardo", pede o garoto. "Mas como você virou homem?", pergunta Aninha, que precisa se sentar após receber a informação. "Ela não virou homem, ele sempre foi homem", explica Marcia.

Depois de discutir com o garoto, que não quer mais usar vestidos ou cabelo grande, destruindo os objetivos de Jezebel em casar sua filha com um homem rico, ela corta laços. Bernardo então é acolhido na casa de Aninha. Quando o menino chega, é alvo de um grande alvoroço.

Dona Mocinha fala diversas vezes em estar envergonhada por já ter trocado de roupa na frente do menino que pensava ser uma menina. Margarido (Osmar Prado) fica possesso de raiva ao pensar que o garoto via sua noiva sem roupa.

Como Bernadete descobre que é homem?

Bernadete descobre que não é uma menina quando vai ao médico para uma consulta. A garota é levado ao consultório depois que Jezebel decide tentar casá-la com algum homem rico. Porém, a jovem apresenta alguns problemas, se sente estranha e diferente de outras garotas, além de reclamar de dores.

Dona Mocinha e Márcia pressionam Jezebel para descobrir o problema de Bernadete e então a personagem de Elizabeth Savalla leva a filha ao médico. Primeiro, ela se recusa a tirar a roupa para o doutor, mas depois o médico consegue olhar embaixo da saia da menina e enfim descobre a verdade.

Bernardo cresceu como Bernadete por causa de uma mentira de Cândida (Yeda Dantas), sua verdadeira mãe. A empregada sabia que Jezebel queria adotar uma menina depois que perdeu sua criança e fez uma promessa para Santa Bernadete. Como não tinha condições de criar seu filho, ela escondeu o sexo do menino e o entregou para a adoção de Jezebel.

Como a megera não cuidava da criança, que sempre era lavada e trocada por Cândida, Jezebel nunca percebeu a diferença. Bernadete se sentia diferente, mas também não sabia o motivo.

Após ir ao médico e descobrir a verdade, Bernardo confronta Cândida, que confessa tudo: "seu pai tinha morrido e eu trabalhava de empregada. Dona Jezebel não sabia que eu tinha filho porque ela era o tipo de patroa que não aceitava empregada com criança".

"Eu vivia com tanta dificuldade, o salário era tão baixo, eu não tinha dinheiro para nada. Nem para te sustentar. Quando ela disse que queria uma menina para criar como filha, então eu tive a ideia", completa.

Veja o vídeo de como foi:

