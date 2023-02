Quem é a mãe de Bernadete em Chocolate com Pimenta?

Bernadete (Kayky Brito) não só descobrirá que na verdade é homem, mas que não é filha biológica de Jezebel (Elizabeth Savala). Após a revelação feita por Dr. Paulo (Guilherme Piva), a megera vai tirar satisfações com Cândida (Yeda Dantas) que revela ser a mãe de Bernadete.

Bernadete é filha da babá quem em Chocolate com Pimenta?

A mãe de Bernadete é Cândida, empregada da casa de Jezebel. A revelação acontece no capítulo 141 da edição original da novela, que foi ao ar em 2003. A versão que está no ar na Globo pode sofrer cortes, ou seja, é possível que a cena vá ao ar antes.

A revelação acontece após Bernadete descobrir que é homem. Assim que Jezebel e a filha chegam em casa, a megera vai furiosa tirar satisfações com Cândida, que cuidou da menina a vida inteira. Também foi ela quem falou para a jovem que ela não poderia tirar a roupa na frente de outras pessoas.

"Por que você fez isso comigo?", questiona Bernadete. "Você era meu filho, já tinha dois anos. Seu pai tinha morrido e eu trabalhava de empregada. A dona Jezebel nunca soube que eu tinha filho, porque ela era o tipo de patroa que não aceitava empregada com criança", começa a dizer. "Eu vivia com tanta dificuldade, o salário era tão baixo. Eu não tinha dinheiro pra nada, nem pra te sustentar. Quando ela disse que queria uma menina para criar, eu tive a ideia".

É mostrado um flashback no qual Cândida pega o filho no colo junto com um vestido. "Eu sabia que a dona Jezebel não gostava de cuidar de crianças, então eu mesma cuidei de você. Quando você era pequena era fácil, mas depois o tempo foi passando e foi ficando difícil", continua. A empregada então conta que colocou na cabeça de Bernadete que ele não poderia ficar sem roupa na frente de ninguém e nem ver ninguém sem roupa.

A empregada disse que só continuaria com essa história até que o filho estivesse formado e tivesse uma boa profissão como médico ou advogado. "Espero que entenda meu sacrifício", lamenta. Revoltada, Bernadete diz que nunca irá perdoar a mãe.

Assista ao momento da revelação da mãe de Bernadete:

Qual o final de Bernardo em Chocolate com Pimenta?

Após descobrir que é homem, Bernadete corta o cabelo, compra novas roupas e passa a se chamar Bernardo. A transformação acontece no capítulo 142 da novela. Enquanto isso, Cândida é presa mas passa pouco tempo na cadeia.

No entanto, Bernardo só perdoa Cândida no capítulo 199 da trama. O rapaz se compadece com Inácia (Viviane Porto), que revela ser mãe de Darlene (Sabrina de Souza), já que a história das duas é bastante parecida com a sua.

A cena também emociona Danilo (Murilo Benício), que convence o jovem a perdoar a mãe de Bernadete. "Bernardo, todos nós erramos. Eu errei, a Ana Francisca [Mariana Ximenes] errou. Erramos porque somos humanos, mas também temos uma capacidade imensa de amar. Perdoe sua mãe", diz o galã.

"Cândida... mãe...", diz Bernardo, mas não completa a frase. Os dois se abraçam emocionados e deixam as mágoas do passado para trás.

Depois de se entender com sua mãe, Bernardo também terá um final feliz no amor. Ele passa grande parte da novela lutando pelo amor de Cássia (Luiza Curvo), que é proibida pelo pai de ver o amigo após ele descobrir ser homem.

É somente nos capítulos finais que o pai da garota finalmente autoriza seu romance com Bernardo. Os dois trocam juras de amor e vivem felizes para sempre. Já Jezebel, mãe adotiva de Bernadete, termina a novela falida após ser desmascarada.