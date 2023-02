Quando descobrem que Bernadete é homem em Chocolate com Pimenta?

Quando descobrem que Bernadete é homem em Chocolate com Pimenta?

Bernadete (Kayky Brito) é um garoto que a vida inteira foi criado com uma menina. É somente na adolescência que Jezebel (Elizabeth Savala), sua mãe adotiva, leva a filha para uma consulta médica para investigar os comportamentos da jovem e descobre a verdade sobre o sexo biológico.

Quando vão descobrir que a Bernadete é homem?

A revelação de que Bernadete é um garoto só aconteceu no capítulo 141 da exibição original de Chocolate com Pimenta. A edição que está no ar na Globo costuma sofrer cortes, então é possível que a cena vá ao ar antes.

Quando chega na fase da adolescência, Bernadete começa a compartilhar com pessoas próximas alguns sentimentos como a atração que sente por sua amiga Cássia (Luiza Curvo), além de detalhes sobre o seu corpo que ela não entende.

Depois de tantos comportamentos considerados incomuns por sua mãe, Jezebel decide levar a filha ao médico Paulo (Guilherme Piva). Para examiná-la, o doutor pede para que Bernadete levante a saia e olha para a parte íntima da personagem, ficando chocado.

"O que está vendo, doutor? É tão grave assim que impede o casamento da minha filha?", questiona a megera ao ver o susto que o médico levou. "Eu acho melhor a senhora ver por si mesma", responde o profissional. É então que Jezebel olha por debaixo da saia da filha e quase desmaia.

Dona Mocinha (Denise Del Vecchio) e Márcia (Drica Moraes), que também estão no consultório, também olham no meio das pernas da personagem e têm a mesma reação. A manicure então exclama: "mas ela é homem!"

"Eu sou o que?", questiona Bernadete. "Justamente. É homem", responde o médico. "A Bernadete não é ela, mas ele", conclui Paulo.

Jezebel fica desesperada e diz que não sabe o que dizer ao filho e nem como chamá-lo. "O que eu quero dizer é muito simples. A sua pessoa... você... é homem", afirma a megera. O médico continua dizendo que "a coisa" que a personagem tem no meio das pernas e achava esquisita é o que todos os homens têm.

Relembre a transformação:

Quem é a mãe de Bernadete em Chocolate com Pimenta?

As descobertas na vida de Bernadete, que passa a se chamar Bernardo, não para por aí em Chocolate com Pimenta. Ele também descobre que não é filho de Jezebel, mas sim de Cândida (Yeda Dantas).

Revoltado, o menino pergunta para a empregada doméstica porque ela nunca contou para Jezebel que ele na verdade é um homem, já que foi ela quem cuidou dele a vida inteira.

A humilde mulher então decide lhe contar toda a verdade. Na época do nascimento de Bernardo, Jezebel ficou doente durante sua gravidez e prometeu dedicar a filha para Santa Bernadete, mas perdeu o bebê em virtude da doença. Enquanto isso, Candida também ficou grávida mas não tinha condições de criar o filho. Foi então que a megera ficou com o bebê da empregada, que o entregou sem revelar seu verdadeiro sexo biológico.

"Você era meu filho. Seu pai já tinha morrido e eu trabalhava de empregada. Dona Jezebel nunca soube que eu tinha filho, pois ela é o tipo de patroa que não aceitava empregada com criança", começou a dizer. A mãe de Bernardo afirma que teve a ideia quando a dondoca disse que queria uma menina para criar como filha, já que ela não tinha dinheiro para sustentar a família. "Quando você era pequena, era fácil. Mas o tempo foi passando e foi ficando difícil. Então eu coloquei na sua cabeça que você não poderia ficar sem roupa na frente de ninguém e também não podia ver ninguém sem roupa", continua.

A empregada diz que pretendia que seguir com a mentira até que Bernardo se formasse e tivesse uma boa profissão. "Queria que entendesse meu sacrifício", lamenta.