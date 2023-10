Cláudia morre na novela Senhora do Destino?

Cláudia (Leandra Leal) passa um tempo desacordada após cair da escada, fazendo com que Nazaré (Renata Sorrah) acredite que ela está morta. Quem encontra a jovem é Leandro (Leonardo Vieira), que se desespera e acusa a vilã de ter matado a jovem. No entanto, esse ainda não é o final da personagem.

O que acontece com Cláudia em Senhora do Destino?

Cláudia sobrevive à queda da escada e acorda algumas horas depois de Nazaré ter acreditado que ela estava morta. A jovem será levada ao hospital e logo retornará para casa em segurança.

Após Cláudia cair da escada, Nazaré toca na moça e verifica que ela está sem pulso. A loira começa a rir, comemorando a morte da enteada. "A songa monga morreu! É o fim da songa monga. Você caiu da escada sozinha, eu nem precisei te empurrar", diz enquanto gargalha. A megera também confessa ter matado José Carlos Tedesco (Tarcísio Meira), pai da jovem.

Poucos minutos depois, Nazaré fica desesperada com a possibilidade de acreditarem que ela matou Cláudia e decide sumir com o corpo. No entanto, Leandro chega e pede para falar com a namorada, mas a vilã diz que ela está morta.

Leandro entra na casa e pega Cláudia no colo, enquanto chora sob o corpo da amada. "Me perdoa, Cláudia, eu não podia ter deixado você sozinha aqui, mas você insistiu", se lamenta. Em seguida, o rapaz começa a chamar Nazaré de assassina e diz que ela só vai sair da casa em um camburão.

Enquanto Nazaré e Leandro discutem, Cláudia acorda sem entender o que aconteceu. O rapaz corre para abraçar e beijar sua amada e começa a chorar. "Meu amor, você está viva! Não acredito!", comemora. "O que eu estou fazendo aqui?", questiona a moça.

A personagem de Leandra Leal é levada ao hospital e o médico diz que a moça está em choque por conta do susto, mas garante que ela está bem fisicamente. Cláudia também se lembrará de Nazaré ter confessado ter matado seu pai e promete se vingar da loira.

Enquanto Cláudia está internada, Nazaré cogita a possibilidade de matar a jovem sufocada com um travesseiro, mas desiste da ideia.

Qual o final de Cláudia em Senhora do Destino?

Cláudia tem um final feliz ao lado de Leandro em Senhora do Destino. A jovem ficará grávida do primeiro filho do casal e formará uma família com seu amado.

Isso acontece depois que o rapaz coloca um ponto final de vez na relação com Nalva (Tânia Khalill), que consegue seduzi-lo mais uma vez e engravida, mas perde o bebê. A mulher tentará reatar com o ex-marido mais uma vez, mas com mais uma negativa da parte dele, desistirá de conquistar o perdão de Leandro.

Cláudia e Leandro ficarão livres para ficarem juntos sem ter que lidar com as maldades de Nazaré, já que a vilã morre no último capítulo. A megera sequestra a filha de Isabel (Carolina Dieckmann) e ameaça jogar a criança de cima de uma ponte quando toda a família vai atrás dela.

Nazaré é convencida por Isabel a devolver o bebê. Comovida, ela se despede da filha adotiva e se joga no precipício, colocando um ponto final na história.

A reprise de Senhora do Destino no Viva termina em 24 de novembro, sexta-feira, no Viva. Os últimos capítulos serão reapresentados no sábado, 25, às 13h45 e 22h50, e no domingo, 26, das 19h às 00h30, horário de Brasília.

A partir do dia 27, o Viva começa a exibir a reprise de "América" (2005). Essa será a primeira vez que a trama retorna à televisão desde a exibição original.