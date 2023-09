Claudia Raia surge como mãe de Luigi na novela Terra e Paixão

Com um elenco já cheio de estrelas, Terra e Paixão ganhará mais uma adição de peso, a atriz Claudia Raia. A famosa de 56 anos, e que há menos de um ano se tornou mãe do pequeno Luca, fará uma participação na trama e aparecerá no núcleo dos La Selva, como a verdadeira mãe de Luigi (Rainer Cadete). Após o italiano contratar uma atriz para se passar pela matriarca italiana em seu casamento, ele terá muitas explicações para dar entre os familiares.

Quando Claudia Raia vai aparecer em Terra e Paixão?

Claudia Raia como mãe de Luigi na novela Terra e Paixão deve surgir na trama em meados do mês de outubro, segundo informações da TV Globo. O nome da personagem ainda não foi revelado, mas é esperado que a farsa do italiano finalmente seja exposta.

Além de Anely (Tatá Werneck), apenas Irene (Gloria Pires) sabe a verdade sobre o marido de Petra. Ele foi desmascarado pela megera quando ela acabou esbarrando na atriz contratada por Luigi para fingir ser sua mãe no casamento dele com Petra (Debora Ozório). Ele confessou que é italiano de verdade e que vem de uma longa linhagem, mas que acabou falido por culpa do pai. Irene resolveu não contar nada para ninguém para ter o interesseiro sob seu poder.

Com a chegada de Claudia Raia e a descoberta de todas as mentiras de Luigi na novela sobre sua identidade e patrimônio, Petra terá ainda mais motivo para querer se separar do estrangeiro. Ela vem tentando se livrar do marido há vários capítulos, principalmente depois de se apaixonar pelo engenheiro Hélio (Rafa Vitti).

A participação de Claudia será curta e a atriz não fará parte do elenco fixo da trama. Muitos outros atores, como Eduardo Lago, Grace Gianoukas, Rafael Cardoso, Paula Frascari, Carol Romano, entre outros, apareceram também em poucos momentos da história e depois saíram de cena.

Este será o primeiro trabalho de Claudia Raia - que esteve em na peça Conserto para Dois - O Musical entre 2021 e 2022 - desde o nascimento de seu filho caçula. Já quando se fala em novelas, ela está longe de uma desde 2019, quando interpretou Lidiane, uma ex-atriz de pornochanchada em Verão 90.

Claudia Raia e Walcyr Carrasco eram brigados?

Quem é noveleiro já deve ter ouvido que uma das tretas de bastidores do autor Walcyr Carrasco foi com Claudia Raia, com quem não trabalhava há 16 anos. Na época em que a novela Sete Pecados (2007) foi ao ar, um rumor surgiu na mídia de que a personagem Ágatha, vilã da história, morreu por conta de uma desavença entre os dois, já que a atriz supostamente estaria improvisando texto em suas cenas.

Ágatha foi alvo de uma explosão na história e saiu de cena, o que deixou muita gente pensando que seria por conta dos problemas de Raia com Walcyr. Alguns anos mais tarde, em 2015, quando participou do Altas Horas, o autor negou tal situação e disse que matou a personagem de Claudia Raia no folhetim porque a trama dela estava "sem força." Ele afirmou que não tomou a decisão por conta de Raia, que ele elogiou como uma grande atriz, mas porque precisava incrementar a história.

Ainda nesta participação no programa de Serginho Groisman, ele disse que já matou um personagem por causa de um ator que não fazia o texto direito.

