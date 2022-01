Clemência de Nos Tempos do Imperador vai ter romance com cunhada

Vitória e Clemência em Nos Tempos do Imperador terão um final que muita gente não esperava que fosse acontecer na novela de Alessandro Marson e Thereza. Em breve, a personagem de Maria Clara Gueiros não vai perdoar Quinzinho (Augusto Madeira) ao descobrir que foi ele quem vendeu seus imóveis e ainda fará mais que isso: roubará a esposa do irmão de consideração.

Qual o final de Clemência e Vitória em Nos Tempos do Imperador?

Clemência e Vitória, personagens de Dani Barros e Maria Clara Gueiros, vão terminar a novela como um casal. As mulheres vão trocar declarações de amor na reta final do folhetim, depois que Vitória decidir deixar o Brasil e viajar para Paris.

Triste com a partida de Vitória, Clemência em Nos Tempos do Imperador vai se trancar no quarto, o que chamará a atenção da mulher. Vitória vai conversar com a esposa de Quinzinho e a questionará sobre o problema: “não foi isso que você sempre quis? Ser a dona do Cassino que você tanto ama? Conseguiu”.

segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, Clemência dirá que a filha de Anna e Joaquim não entendeu nada, apesar de ser inteligente, e que ela amava o Cassino, pois mantinha o local com a ajuda de Vitória. A mulher dirá que sua felicidade era poder cuidar do Cassino ao lado de Vitória e que assim ela ganhou uma vida nova, uma que nunca imaginou que poderia viver. Vitória ficará confusa com as explicações e Clemência vai declarar seu amor de uma vez, para não restarem dúvidas. A personagem dirá que se apaixonou pela cunhada e que a ama.

Em um primeiro momento, Vitória ficará em choque e pedirá que Clemência esqueça o assunto, mas depois retornará e dirá para a personagem de Dani Barros que resolveu não viajar. “Não vou mais a Paris nem a lugar nenhum! Vou ficar aqui. Por você, por nós”, dirá Vitória. As duas se beijarão e ganharão um final feliz.

Qual o parentesco entre Vitória e Quinzinho?

Por serem considerados família na novela e ainda assim viverem um romance no folhetim, há quem fique confuso sobre a relação da dupla. Para não restarem dúvidas, Vitória e Quinzinho são irmãos de criação, ou seja, eles não possuem o mesmo sangue e nem os mesmos pais.

Vitória é filha biológica de Joaquim (Chay Suede) e Anna (Isabelle Drummond). Já Quinzinho, o marido de Clemência em Nos Tempos do Imperador, era sobrinho de Licurgo (Guilherme Piva), filho de uma parente do dono da Taberna dos Porcos, mas foi criado por Joaquim, por isso eles são irmãos de consideração.

Quando acaba Nos Tempos do Imperador?

O último capítulo de Nos Tempos do Imperador vai ao ar no dia 4 de fevereiro de 2022, uma sexta-feira. No dia seguinte, sábado (5), a TV Globo vai reexibir as cenas finais da novela, então quem perder o capítulo de sexta-feira ainda tem mais uma chance para ver o desfecho da história.

No dia 7 de fevereiro de 2022, segunda-feira, a emissora dará as boas vindas a Além da Ilusão. A próxima novela da faixa das 18h é estrelada por Larissa Manoela e Rafa Vitti.

Assista as primeiras cenas de Além da Ilusão:

