Com homenagem na novela, quem é Marcelo Pereira de Amor Perfeito?

O último capítulo da novela Amor Perfeito, exibido na sexta-feira, 22, trouxe uma homenagem a Marcelo Pereira. Os internautas ficaram curiosos para saber quem era o homem citado no final do folhetim e por que ele foi mencionado nos créditos finais.

Por que Marcelo Pereira foi homenageado em Amor Perfeito?

O cinegrafista Marcelo Pereira era um operador de câmera da novela Amor Perfeito e faleceu em junho deste ano vítima de um infarto. O profissional fazia parte da equipe do folhetim desde o início, além de trabalhar também para a Globonews.

O funcionário morreu em meio às gravações do folhetim, conforme nota divulgada pela Globo na noite de ontem. "Marcelo Pereira, carinhosamente chamado de Marcelinho por todos, era operador de câmera, estava no projeto desde o começo e faleceu em casa, repentinamente, no começo de junho", diz o comunicado.

A dúvida surgiu entre os espectadores após a exibição da mensagem nos créditos finais da novela: "Em memória do nosso querido amigo Marcelo Pereira, que sempre estará em nossos corações".

Nas redes sociais, o público questionou quem era Marcelo. "Quem é Marcelo Pereira? Estou curiosa. #AmorPerfeito", escreveu uma espectadora. "Todo mundo sem saber quem é Marcelo Pereira, achei que fosse só eu", publicou outra. "O Brasil querendo saber quem era Marcelo Pereira", postou mais um tuiteiro.

"Amor Perfeito" chegou ao final depois de seis meses no ar. Apesar da baixa repercussão nas redes sociais, a trama fechou com média de 19,5 pontos de audiência, número maior que suas antecessoras "Mar do Sertão" (19,2), "Além da Ilusão" (19,1) e "Nos Tempos do Imperador" (17).

A partir do próximo dia 25, o público passa a acompanhar o remake de "Elas por Elas", novela exibida em 1982 que agora ganha uma nova versão reescrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão. A trama acompanha a história de sete amigas: Lara (Deborah Secco), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Taís (Késia Estácio), Carol (Karine Teles) e Natália (Mariana Santos), que se reencontram depois de 25 anos separadas.

Como assistir a reprise do último capítulo da novela?

Os espectadores que perderam a exibição do último capítulo de "Amor Perfeito" poderão acompanhar a reprise do desfecho, que vai ao ar neste sábado, às 18h35, logo após o "Caldeirão com Mion".

O jeito mais convencional de assistir ao capítulo é sintonizando na Globo no horário indicado. No entanto, quem estiver longe da televisão pode acompanhar a novela pelo Globoplay, que libera gratuitamente o sinal da emissora mediante cadastro.

Todos os capítulos do folhetim também estão disponíveis para os assinantes da plataforma assistirem quando quiserem. Nesse caso, é necessário ter uma assinatura paga para ter acesso à novela e a todo o catálogo do streaming.

Os noveleiros que quiserem assistir ao último capítulo novamente pela web só precisam seguir os passos:

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador do celular ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store ou Google Play.

Passo 2: se você já tem uma conta Globo.com, clique no canto superior direito para entrar na plataforma. Se não, clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.

Passo 3: volte para a tela inicial e clique em 'Agora na TV'. O player da transmissão será disponibilizado nessa aba no horário da transmissão. Clique e aguarde o início do capítulo.

