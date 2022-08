Com quem Jove fica em Pantanal: em 1990, ele reatou casamento

Com quem Jove fica em Pantanal? Relembre como foi o reencontro do casal e como termina a novela - Foto: Reprodução/Globo

A história de amor de Jove e Juma é cativante, mas cheia de altos e baixos. Depois de Joventino trair a confiança de Juma e o Velho do Rio, ao revelar sem permissão uma fotografia da entidade, o casal se separou. Jove ficou devastado com a situação, mas conheceu Miriam, que mexeu com seu coração. Porém, com quem Jove fica em Pantanal é realmente a grande paixão de sua vida. Os dois retomam o casamento e não se separam mais.

Com quem Jove fica em Pantanal?

Juma é com quem Jove fica em Pantanal de 2022, caso o remake siga os passos da versão da Manchete. Os dois retomam o casamento depois que o herdeiro de Zé Leôncio se recusa a ficar com Miriam e retorna ao estado de Mato Grosso do Sul. Na versão de 1990, Miriam tenta seduzir Joventino e levá-lo para cama, mas ele lembra de Juma e prefere voltar para casa e tentar reatar com a mulher

Durante o tempo de Jove fora do Pantanal, Juma recebeu conselhos do Velho do Rio para perdoar o marido. Além disso, a moça confessou sentir falta dele e disse que o amava. Sozinha com seus pensamentos após conversar com o guardião, a moça reflete: “o Véio tem razão, se ele mesmo perdoou o Joventino de novo, por causa de quê vou ficar nessa teimosia? Despois, ele ama eu e eu não senti a mesma coisa pelo Zé Lucas. Ele era boa pessoa, mais num é que nem o Joventino pra mim”.

Mais tarde, a moça completa, enquanto conversa sozinha: “Joventino, se você voltar, a gente se acerta. Te gosto muito. (…) Nunca me incomodei de viver sozinha como agora, diacho de saudade”.

Quando Jove retorna de sua viagem – na versão de 1990 ele viajava para São Paulo, já em 2022 ele vai para Santa Cantarina – o rapaz vai direto para a tapera de Juma. Ele corre até a esposa e se declara: “Juma eu te amo, eu te amo Juma, te amo demais”. Nem é preciso que ele diga muito, pois Juma já corre para abraça-lo.

“Me perdoa”, pede Jove. “Não fala nada não”, diz Juma e logo os dois se beijam apaixonados. Em seguida, o casal não se desgruda e comemora terem reatado o casamento. “Escuta aqui você algo muito serio. Morri de saudade de você Juma, não faz mais isso comigo não, eu te amo”, brinca Jove.

“Ai Joventino, morro quando você fala isso”, diz Juma toda apaixonada e os dois voltam a se beijar. Um pouco mais tarde, a dupla conversa sobre a viagem de Jove. Juma revela que o Velho do Rio viu tudo pelo que o neto estava passando, mesmo a distância, e que a entidade o ajudou a não sofrer um acidente de carro e ainda havia visto uma moça correndo atrás de Jove, no caso, Miriam.

Jove deixa claro que não há ninguém em sua vida além de Juma e os dois voltam a agir como pombinhos apaixonados, seguindo para um banho de rio. Depois, Juma topa retornar para a fazenda de José Leôncio. Ela reencontra Filó, que fica muito feliz com as notícias do retorno da dupla.

A partir desse ponto, Juma é com quem Jove fica em Pantanal até o final da novela. O casal não volta a ter novas separações. Alguns capítulos mais tarde, Juma dá a luz ao bebê do casal, uma menina que ganha o nome de Maria Marruá Leôncio. Os dois permanecem juntos e mais apaixonados do que nunca.

Quando acaba Pantanal?

Para conferir com quem Jove fica em Pantanal será necessário aguardar um pouco. De acordo com o colunista do UOL, Fefito, a Globo bateu o martelo e o último capítulo irá ao ar no dia 7 de outubro, uma sexta-feira. A informação ainda não foi confirmada pela emissora, que deve esperar até a reta final do folhetim para divulgar tais datas.

Ainda de acordo com o jornalista, os trabalhos dos atores só devem terminar em meados de setembro, momento em que eles estarão liberados para outros projetos. A estreia de Travessia, a substituta de Pantanal, está prevista para o dia 10 de outubro, segunda-feira. A trama é de Gloria Perez e falará sobre tecnologia na sociedade. A autora estava longe das telinhas desde 2017, quando lançou A Força do Querer.

As gravações de Travessia já começaram, veja como está a caracterização dos atores:

