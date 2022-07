Depois de ter sofrido uma desilusão amorosa com Guta (Julia Dalavia), com quem o Tadeu fica em Pantanal? O peão começa a se interessar por Zefa (Paula Barbosa), mas a moça tem certo receio de se entregar ao relacionamento. No fim da trama, o filho de Filó (Dira Paes) se casará, mas com quem?

Com quem o Tadeu fica em Pantanal? Peão se casa nos capítulos finais

Tadeu (José Loreto) fica com Zefa no final de Pantanal. Os dois se casam em uma cerimônia realizada na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), que também celebra a união de Guta (Julia Dalavia) e Marcelo (Lucas Leto), além do rei do gado e Filó.

Se o roteiro seguir a primeira versão da novela, Tadeu e Zefa vão ficar cada vez mais próximos. A empregada de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) já vinha jogando charme para o peão desde que ele namorava com Guta, mas ela também vive um conflito com ela mesma.

Zefa é virgem e nem sequer beijou outro homem. Ao ser questionada por Tadeu, ela disse que está aguardando um verdadeiro amor.

Ao longo da novela, Tadeu irá conquistar a confiança de Zefa, e a empregada doméstica aos poucos começará a viver pela primeira vez as emoções de um relacionamento. Apesar de ter prometido que só perderia a virgindade após o casamento, ela e o peão transam durante o namoro.

Apesar de Filó reprovar o namoro em um primeiro momento, a mãe de Tadeu deixará a implicância de lado e apoiará o relacionamento do filho, aceitando Zefa oficialmente como membro da família Leôncio.

No capítulo final da novela, Zefa e Filó se arrumam juntas para o casamento. A amada de Tadeu usa um tradicional vestido de noiva, com direito a véu e grinalda. Já a mãe do rapaz, que se casa com José Leôncio, usa um vestido branco mais discreto.

Enquanto isso, Tadeu se arruma em outro cômodo na companhia dos peões. “Zefinha, pode ficar tranquila que você vai casar si. Já pegamos seu noivo e ele já está tomando banho”, diz Jove (Jesuíta Barbosa).

Zefa e Tadeu são o primeiro casal a receber a benção do padre. Depois, entram Filó e José Leôncio, e Marcelo e Guta que se casam de surpresa.

Quem interpretou Zefa em 1990?

Zefa foi interpretada pela atriz Giovanna Gold na primeira versão de Pantanal, exibida pela TV Manchete.

Hoje, Giovanna tem 58 anos de idade e segue carreira artística. Seu último trabalho foi em 2021, quando fez uma participação na novela Gênesis, da Record. Ela ficou oito anos afastada das telinhas antes de aparecer na trama bíblica – antes, ela esteve em Chiquititas, do SBT, no papel de Carmen. No currículo da atriz também estão títulos como Por Amor (1997), Malhação (1995), A Viagem (1994) e Mulheres de Areia (1993).

A atriz também está presente no YouTube. Ela tem um canal no qual posta conteúdos diversificados e também faz lives. Alguns dos convidados foram a produtora de elenco Marcia Ítalo, o ator Pedro Paulo Rangel, entre outros participantes.

Já em 2022, o papel ficou com Paula Barbosa. Ela é neta de Benedito Ruy Barbosa, autor da primeira versão de Pantanal. Sua estreia na televisão foi em 2009, quando esteve em Paraíso, novela das 18h da Globo. Outros trabalhos da artista foram Amor Eterno Amor (2012), Meu Pedacinho de Chão (2014) e I Love Paraisópolis (2015). Ela também participou do reality show Super Chef Celebridades, em 2014.

