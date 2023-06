Como Aninha descobre que o documento é falso e recupera a fábrica

Aninha (Mariana Ximenes) foi alvo de um golpe de Jezebel (Elizabeth Savalla) e Sebastian (Tarcísio Filho) e perdeu tudo: sua casa, suas joias, a fábrica de chocolates e dinheiro que herdou de Ludovico (Ary Fontoura). O que o juiz que determinou a vitória de Jezebel no tribunal não sabia é que o documento apresentado pela megera era falso! Porém, na reta final da novela Ana Francisca conta ajuda e consegue dar a volta por cima.

Aninha consegue provar armação de Jezebel e documento falso

Nos últimos capítulos de Chocolate com Pimenta, Aninha consegue provar que o testamento que Jezebel mostrou no tribunal é falso, devido aos esforços de Guilherme (Rodrigo Faro). O advogado da mocinha faz uma viagem até uma cidade que Ludovico morou antes de chegar em Ventura e consegue colocar as mãos em documentos oficiais do ricaço que foram autenticados em cartório.

Para melhorar as provas que Ana Francisca levará ao tribunal, Guilherme também consegue ordens bancários e um documento especial que Ludovico fez para a mãe de Miguel (Caco Ciocler). Além disso, ele prepare uma testemunha surpresa para o dia do julgamento.

Com tudo em mãos, Aninha e Guilherme conseguem reabrir o caso e a mocinha deixa claro que acima de tudo, ela quer limpar seu nome. Alguns capítulos mais tarde, no dia em que os personagens retornam ao tribunal, o julgamento corre de forma diferente da primeira vez, aquela em que Jezebel saiu vitoriosa. Primeiro, porque a vilã não consegue tantos testemunhos a seu favor. E segundo, porque Guilherme leva um perito, que usando os documentos que o advogado reuniu, prova a falsificação.

Além das importantes constatações do perito, que alega que uma injustiça foi feita contra Aninha, Guilherme também consegue o testemunho do padre Eurico (Renato Rabelo), que leva ao tribunal o livro de casamento da igreja assinado por Ludovico e Ana Francisca e também o padre que selou a união do casal como testemunha, para mostrar a assinatura verdadeira de Ludovico, e assim provar de uma vez por todas que o testamento que Jezebel tem é falso.

Com todas as provas em mãos, o juiz do caso determina que Aninha recupere tudo, desde o dinheiro, as joias, até sua amada fábrica de chocolate. Já para Jezebel, o juiz decide que ela será alvo de uma investigação pela fraude que cometeu no tribunal. Para tentar se livrar, a megera confessa que foi tudo plano de Sebastian e tenta prejudicar o parceiro de crime.

Assista cena em que Ana Francisca recupera tudo:

Confira - Qual o final de Celina em Chocolate com Pimenta?

Como fica Jezebel depois que perde a fábrica?

Após perder tudo para Aninha, Jezebel precisa trabalhar na fábrica de chocolate para sobreviver e pagar por suas contas e cobiçados luxos. Por conta da bondade de Ana Francisca, ela ganha um lugar para morar, pois recebe a permissão de viver no hotel da cidade comandado por Margot (Rosamaria Murtinho), com a nora pagando por suas diárias.

Na fábrica, ela primeiro fica com o cargo de cozinheira, o que odeia. Após muitas reclamações, é remanejada, mas para um cargo ainda pior. Jezebel vira secretária de Roseli (Rosane Gofman), sua ex-assistente, e passa a ser "torturada" por Roseli por ter sido uma megera com ela.

No entanto, o final de Jezebel não é dos piores, pois no último capítulo de Chocolate com Pimenta, ela encontra um homem rico para tentar passar a perna. Em suas últimas cenas no folhetim, em uma manhã no hotel em que mora, Jezebel se prepara para ir trabalhar na fábrica e vai ao salão tomar seu café da manhã. Por lá, ela conhece um empresário muito rico e solteiro que fica fascinado por sua elegância. Jezebel então vê no homem sua oportunidade de mudar de vida.

Leia também - Final de Chocolate com Pimenta último capítulo: quem fica com quem?