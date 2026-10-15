Exército do Lula no WhatsApp voltou após decisão; veja como entrar

Exército do Lula no WhatsApp voltou após decisão; veja como entrar

O canal Exército do Lula voltou ao WhatsApp após decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quarta-feira (14). A ferramenta é utilizada para compartilhar mensagens, vídeos e conteúdos de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o segundo turno das eleições de 2026 contra Flávio Bolsonaro (PL).

A retomada ocorreu após uma disputa judicial envolvendo o funcionamento do canal durante a campanha eleitoral. A ferramenta, administrada pelo deputado federal André Janones, havia sido alvo de restrições questionadas na Justiça Eleitoral.

A decisão de Nunes Marques prevê o restabelecimento do canal conforme as condições estabelecidas pelo tribunal. O caso envolve discussões sobre a divulgação de conteúdos eleitorais e o cumprimento das determinações judiciais pelas plataformas digitais.

Como seguir o Exército do Lula no WhatsApp?

Para acompanhar o canal, abra o WhatsApp no celular e entre na aba Atualizações. Em seguida, acesse a área de canais, toque na lupa de pesquisa e digite “Exército do Lula”.

Quando o canal aparecer nos resultados, confira as informações da página e toque em Seguir. Também é possível acessá-lo por um link oficial divulgado pelos administradores.

Se o canal não aparecer na busca ou a opção de seguir estiver indisponível, tente novamente mais tarde, pois a liberação pode depender do restabelecimento completo do serviço.

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