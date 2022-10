De volta ao Maranhão, Brisa descobre traição de Ari em Travessia

Brisa descobre traição de Ari (Chay Suede) nas próxima semana de Travessia. Após sair da cadeia, a mocinha conseguirá um dinheiro para retornar ao Maranhão, onde ficará sabendo através de Tininha (Camila Rocha) que o rapaz levou Tonho (Vicente Alvite) ao Rio de Janeiro para criar o menino com sua nova namorada.

Quando Brisa descobre traição em Travessia?

Brisa descobre traição de Ari em Travessia em cenas previstas para irem ao ar em 2 de novembro, quarta-feira, quando ela retornar para Mandacaru e se der conta de que seu filho não está mais lá.

Depois de sair da cadeia, Brisa é acolhida por Marineide (Flávia Reis) que lhe arranja um emprego no bar de Nunes (Orã Figueiredo) para que ela possa ter alguma renda para se manter no Rio de Janeiro. Em um de seus dias de trabalho, a protagonista encontrará uma carteira cheia de dinheiro que algum cliente esqueceu no estabelecimento e se compromete a devolvê-la para o dono.

Agradecido pela atitude nobre da protagonista, o dono da carteira dá uma quantia generosa em dinheiro para ela - o suficiente para ela retornar para o Maranhão. Enquanto isso, Helô (Giovanna Antonelli) finalmente descobrirá o paradeiro da afilhada de Crusa (Luci Pereira) e contará para Dante (Marcos Caruso) que a maranhense passou um período na cadeia.

O professor pede para Gil (Rafael Losso) contar para Ari que Brisa foi encontrada, mas o rapaz omite a informação do arquiteto, já que sabe que ele está em um relacionamento com Chiara (Jade Picon).

Brisa chega ao Maranhão no capítulo de 1 de novembro. Núbia (Drica Moraes) se assusta ao ver a nora retornando para casa, já que acreditava que ela havia desaparecido de vez.

É então que no capítulo seguinte, Brisa descobre que Ari levou Tonho para morar com ele no Rio de Janeiro. Ela também fica chocada que seu ex-noivo vai se casar com Chiara - Núbia espalhou essa fake news na cidade para que seu filho parasse de ser chamado de "corno".

Brisa volta ao Rio de Janeiro para recuperar o filho

Brisa não vai deixar que Ari fique com seu fique com seu filho no Rio de Janeiro após descobrir que seu noivo já tem outra pessoa. Ela garantirá para Tininha que o arquiteto não ficará com a criança, e retornará para a capital fluminense.

Ela avisará sua madrinha Creusa que está voltando, e a empregada vai pedir para que Helô ajude a jovem enquanto ela estiver na cidade.

Enquanto isso, a notícia de que Brisa está viva vai começar a correr. Dante avisará Cidália (Cássia Kis) que a ex-noiva de Ari foi encontrada, e ela contará toda a fofoca para Cotinha (Ana Lúcia Torre).

Será apenas no capítulo de 5 de novembro, sábado, que Ari vai ficar sabendo que Brisa foi encontrada - quem contará para ele será o próprio Dante. O professor vai alertar seu aluno de que a moça retornou para o Rio de Janeiro e quer o filho de volta.

O professor também dirá tudo o que aconteceu com Brisa durante esse período, incluindo a passagem da maranhense pela cadeia, o que deixará o arquiteto chocado. O rapaz ainda terá a coragem de dizer ao seu mentor que nunca deixou de querer a noiva.

Será apenas no final do capítulo que Ari e Brisa vão se reencontrar pela primeira depois de toda a confusão que aconteceu.

Quem também estará no Rio de Janeiro será Núbia, que vai conhecer Guerra (Humberto Martins). Apesar de ter desejado a vida toda que seu filho namorasse uma menina rica e estudada, a dona de casa será feita de chacota por Chiara e sua amiga Júlia (Nathália Falcão).