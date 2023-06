Aninha vai embora de balão, mas retorna para os braços do amado nas cenas finais de Chocolate com Pimenta - Foto: Reprodução/Globo

Aninha vai embora de balão? O que acontece no final de Chocolate com Pimenta

Nos últimos capítulos da reprise de Chocolate com Pimenta, Danilo finalmente descobriu que ele e amada foram alvos de mais uma sabotagem de Olga, que trocou um retrato pintado por Miguel por uma pintura da loirinha nua. O rapaz vai atrás da personagem de Mariana Ximenes, mas será tarde demais, pois Aninha já estará no balão de Miguel, decidida a não olhar para trás. Porém, todos serão surpreendidos!

Entenda porque Aninha não vai embora de balão

No capítulo desta quarta-feira, 28 de junho, o público vai acompanhar o desespero de Danilo, que chegará no sítio da família da esposa para se reconciliar com a mocinha e verá Aninha indo embora no balão de Miguel. O personagem de Murilo Benício vai implorar que a amada retorne, mas será tarde demais.

A loirinha verá o desespero do marido de longe, mas não mudará de ideia: "eu não vou voltar. Ele briga e depois pede perdão. Ele tinha que ter confiado em mim". Apesar de estar decidida a partir de Ventura de vez, Ana Francisca é alertada por Miguel: "o balão segue a direção do vento. É o vento que vai determinar se você fica ou vai embora para sempre".

Enquanto isso em terra, decidido a não desistir de Ana Francisca, Danilo pede ao vento que lhe ajude a recuperar a amada e persegue o balão. O destino realmente fica do lado do casal e trás Aninha de volta para a cidade. A mocinha, Tonico (Guilherme Vieira) e Miguel então descem com o balão no centro da cidade de Ventura e Danilo corre até o reencontro com a esposa.

Danilo pede muitas desculpas para a amada e diz que quer ficar ao lado dela para sempre. Porém, a mãe de Tonico não se derrete pelas palavras do amado, por estar magoada com a situação. Carmem (Laura Cardoso), avó da mocinha, se envolve e faz um discurso sobre erros, acertos e a força do amor, o que mexe com o coração de Aninha: "confiança não vem de um dia para o outro, precisa ser conquistada. Vocês tem muito amor, vocês vão aprender a perdoar. Sem aprender a perdoar e pedir perdão, não tem lugar para o amor".

Com as palavras de Carmem e as súplicas de Danilo, Ana Francisca enfim perdoa o amado e se joga nos braços dele. Com a reconciliação do casal, Miguel finalmente parte em seu balão. Ele não vai embora totalmente sozinho, pois ganha a companhia de Palito (Jean Felipe), sobrinho de Margot (Rosamaria Murtinho), que ganha a permissão da tia para partir em uma aventura com o personagem de Caco Ciocler.

Danilo e Aninha ganham seu aguardado final feliz depois da quase fuga da mocinha, quando a loira descobre que está grávida. Algumas cenas mais tarde, ela dá a luz a uma menininha, que ganha o nome de Carmem. O casal então termina a novela Chocolate com Pimenta mais feliz do que nunca.

Quem fica com quem no final de Chocolate com Pimenta

Danilo e Aninha não são os únicos que ganham um final feliz no final de Chocolate com Pimenta. Outros casais também desfechos cheio de amor nas últimas cenas da novela.

Guilherme e Celina: depois de muitos obstáculos para ficarem juntos, o casal finalmente consegue ficar junto no final de Chocolate com Pimenta e sobem ao altar para selar o amor.

Bernardo e Cássia: os jovens conseguem namorar no final da novela e terminam a trama lado a lado. Em suas cenas finais, o casal fala que em breve vão se casar e darão início a uma família.

Margot e Beto: o cabelereiro se declara para Margot no final da novela Chocolate com Pimenta e a dupla termina a trama feliz.

Olga e Peixoto: após perder Danilo para Aninha de forma definitiva, Olga aceita se casar com Peixoto. Apesar de todo o desprezo que sente pelo policial, Olga acaba apaixonada pelo rapaz durante a noite de núpcias.

Matilde e conde Klaus: depois de perder sua "cabritinha", o conde se contenta com outro amor, ele acaba então a novela com Matilde, sua empregada de muitos anos.

Sophia e Sebastian: a advogada termina a novela ao lado de Sebastian, o sobrinho vigarista de Klaus. Ela aceita se casar com o golpista com a condição que ele andará na linha.

Selma e Mauricio: Selma chega a se envolver com Beto na novela Chocolate com Pimenta, mas seu final é mesmo ao lado de Mauricio, que enfrenta o avô Klaus para ficar com ela.

Marcia e Timotéo: a prima de Aninha se casou com Timotéo antes dos capítulos finais da novela Chocolate com Pimenta, mas a felicidade do casal é selada de vez só no desfecho do folhetim, quando nasce o primeiro filho do casal e logo depois ela engravida do segundo.

Margarido e dona Mocinha: o tio de Ana Francisca também se dá bem no amor no final da novela e termina o folhetim feliz ao lado de dona Mocinha.

Barbara e Vivaldo: um casal cheio de problemas, os tios de Danilo decidem permanecer juntos no final da novela e prometem ser pais melhores para Estelinha.

