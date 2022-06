Saiba como está Ivana (Carol Duarte) da novela A Força do Querer hoje - Foto: Rede Globo

Como está Ivana da novela A Força do Querer hoje, cinco anos depois

Ivana, interpretada pela atriz Carol Duarte, foi uma das personagens mais marcantes de A Força do Querer. Ao longo da trama, a personagem descobre que se identifica como um homem trans, e o seu processo de transição causa muitos choques em sua família. Veja como está Ivana da novela A Força do Querer hoje e o que ela está fazendo.

Como está Ivana da novela A Força do Querer hoje após o fim da novela?

Carol Duarte segue carreira artística, mas há três anos não participa de novelas da Globo. Sua última aparição foi na série Segunda Chamada, na qual fez uma pequena participação como a personagem Solange Resende, em 2019.

Em entrevista à Folha de S. Paulo em janeiro de 2021, a atriz contou que estava longe de novos projetos devido à pandemia. “Tudo parou, peças canceladas, viagens de trabalho canceladas, série adiada. Segui estudando e me desejando me dedicar em outras funções, não só como atriz”, disse.

Depois do sucesso em A Força do Querer, ela interpretou a prostituta gaga Stefânia em O Sétimo Guardião (2018), sua segunda personagem em folhetins e mais um trabalho desafiador. A moça era de uma família abastada, mas que perdeu tudo de uma hora para outra. Para conseguir pagar as contas, ela começou a trabalhar em um prostíbulo.

No cinema, ela protagonizou o longa-metragem A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, lançado em 2019. Ela interpreta a mesma personagem que dá nome ao filme. Outros artistas presentes no elenco são Julia Stockler, Fernanda Montenegro e Gregório Duvivier. Ela também participou do curta-metragem Chão de Fábrica (2021), dirigido por Nina Kopko.

Apesar de ser reservada em relação a sua vida pessoal nas redes sociais, Carol nunca escondeu sua sexualidade – ela namora a fotógrafa Aline Klein desde 2014.

O que acontece com Ivana em A Força do Querer?

Ivana é homem trans. O personagem passa a se chamar Ivan ao longo da trama, e esteve no centro do debate sobre identidade de gênero na novela escrita por Glória Perez.

Quando criança e adolescente, foi criado para ser o espelho de sua mãe, Joyce (Maria Fernanda Cândido), mas não se sente confortável com o próprio corpo. Algumas cenas mostram Ivan em frente ao espelho, desconfortável com sua imagem refletida – uma das mais marcantes é quando ele bate em seus próprios seios por não se reconhecer naquele corpo.

Quando ele conhece Tê, interpretado pelo ator transexual Tarso Brandt, o amigo lhe explica o que é a transexualidade e o personagem de Carol Duarte passa a se entender melhor.

No entanto, ele precisa enfrentar a família, que um primeiro momento não entendem a identidade de gênero do filho. “Eu nunca fui uma menina. Sou um trans”, diz Ivan aos seus pais. É então que começa a transição – o personagem corta seus cabelos e começa a fazer uso de hormônios masculinos.

Apesar da resistência de seus pais, eles conseguem se acertar com Ivan no final da novela. Além disso, ele engravida no fim da trama.

