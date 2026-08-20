Como está João Gabriel D’aleluia, o Chico de Além do Tempo

Como está João Gabriel D’aleluia, o Chico de Além do Tempo

Quem acompanha a reprise de Além do Tempo, exibida atualmente na faixa Edição Especial da Globo, pode se surpreender ao reencontrar um rosto conhecido da novela. João Gabriel D’Aleluia, hoje com 21 anos, tinha apenas 10 anos quando interpretou Chico na trama de 2015. Mais de uma década depois, o ator cresceu, manteve a carreira artística e acumula novos trabalhos na televisão e no audiovisual.

Na novela de Elizabeth Jhin, Chico era filho de Raul, personagem de Val Perré, e ganhou destaque logo nos primeiros capítulos. A presença do menino incomodava a condessa Vitória, interpretada por Irene Ravache, que não permitia que a criança frequentasse sua casa e acabou demitindo Raul.

Ao longo da história, Chico desenvolveu uma amizade com Alex, vivido por Kadu Schons, e Felícia, personagem de Mel Maia. Na época das gravações, João Gabriel contou que estava animado com a oportunidade de trabalhar ao lado de nomes experientes da televisão.

“Estou adorando participar da história”, afirmou o ator em entrevista à revista Quem durante a exibição da novela. Na ocasião, ele também destacou a convivência com Louise Cardoso e Val Perré nos bastidores. Quando participou de Além do Tempo, João Gabriel ainda era criança. Na época, contou que queria seguir a carreira artística desde os 7 anos.

O que aconteceu com João Gabriel D’Aleluia depois de Além do Tempo?

Depois de interpretar Chico, João Gabriel D’Aleluia continuou investindo na carreira de ator. O artista passou pelo elenco de O Rico e Lázaro, exibida pela Record em 2017, e posteriormente participou de A Dona do Pedaço, novela da Globo de 2019. No mesmo ano, integrou o elenco da minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora, produção da Globo indicada ao Emmy Internacional.

A carreira do ator também avançou para outros formatos. Em 2024, ele voltou à televisão em Volta por Cima, novela das sete da Globo, na qual interpretou Nando, filho de Edson, personagem de Ailton Graça, e Rosana, vivida por Viviane Araujo

Na trama, Nando acabou descobrindo que era irmão de Jão, protagonista interpretado por Fabrício Boliveira. A revelação colocou o personagem no centro de uma história familiar que ganhou contornos dramáticos nos capítulos finais.

Nando também protagonizou uma trama relacionada ao uso de anabolizantes. O personagem fazia uso das substâncias para ganhar massa muscular, mesmo diante dos riscos envolvidos. A situação se agravou ao longo da novela e ele precisou de um transplante de fígado. No desfecho, Jão decidiu ajudar o irmão e doou parte do próprio órgão, em uma sequência que marcou a reta final da produção.

João Gabriel D’Aleluia segue atuando e, em 2026, integra o elenco de Sábado à Noite, nova série original do Gloob e do Globoplay, produzida pela Panorâmica. As gravações da produção foram concluídas em agosto, e a série entrou na etapa de pós-produção. A obra é baseada no livro de Babi Dewet e tem como protagonistas Théo Medon e Vittória Seixas.

Na história, Amanda, vivida por Vittória, é uma das garotas mais populares da escola. Daniel, personagem de Théo Medon, retorna ao colégio depois de anos afastado. O reencontro dos dois movimenta uma trama que reúne conflitos da adolescência, romances e uma banda misteriosa formada por integrantes mascarados.

João Gabriel D’Aleluia está entre os nomes da nova geração que integram o elenco, ao lado de Sam Sabbá, Mavvi Neves, Clara Galinari, Pedro Nabuco, Pedro Motta, João Guilherme Chaseliov, Caio Recke, Alice Leite, Lucas Deluti, Bárbara Cruz e Juliana Alves.

A direção é de Fernanda Kadlec. Sábado à Noite tem lançamento previsto para 2026 no Gloob e no Globoplay.