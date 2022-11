Relembre quem era Liliana do Rei do Gado e confira como está a atriz Mariana Lima hoje - Foto: Reprodução/Globo/Instagram/@mariana.lima

Liliana do Rei do Gado: como está a atriz Mariana Lima

Nos anos 1990, Mariana Lima ainda era uma atriz iniciante. Com a personagem Liliana do Rei do Gado, ela fez sua estreia no mundo dos folhetins e ficou marcada pelo papel. Nos últimos anos, a atriz estava afastada das novelas, mas retornou ao horário nobre em obra de Lícia Manzo.

Como está a atriz Mariana Lima hoje?

Mariana Lima completou 50 anos de idade e 26 de carreira em 2022. A famosa está de volta como Liliana do Rei do Gado com a reprise do folhetim no Vale a Pena Ver de Novo. A obra de Benedito Ruy Barbosa foi a primeira novela da atriz.

Em 1996, ela deu os primeiros passos da carreira na televisão e interpretou Liliana Caxias, moça que se envolvia com Marcos Mezenga, papel de Fábio Assunção. O folhetim ficou no ar até fevereiro de 1997 e depois a famosa migrou para outra emissora.

Em 1998, ela foi para a Band e interpretou Branca Bela na novela Serras Azuis. Após atuar no filme Kenoma (1998), Mariana retornou para a Globo, desta vez para viver Antonia na novela Desejos de Mulher (2002).

A atriz então esteve em alguns filmes, como Lara (2002), Olga (2004), Bendito Fruto (2004), Árido Movie (2005), até que retornou às novelas. Em 2006, ela esteve em Pé na Jaca.

Mariana Lima se dedicou a filmes e séries e só voltou a fazer novela em 2011, quando interpretou a Rainha Helena em Cordel Encantado. Depois, ela atuou nas produções Sudoeste (2011), Rânia (2012), A Busca (2012), O Brado Retumbante (2012), Doce de Mãe (2012) e Sessão de Terapia (2012 - 2013).

Em 2014, ela fez mais uma novela na TV Globo, O Rebu. Seu "jejum" de folhetins durou pouco desta vez e logo no ano seguinte, atuou como Isabel na novela Sete Vidas.

De 2015 a 2021, Mariana ficou totalmente longe das novelas, mas continuou se dedicando a séries e filmes. Ela apareceu em produções como Os Dias Eram Assim (2017), Cidade Proibida (2017), Antes que eu me Esqueça (2018), Simonal (2018), O Banquete (2018), Assédio (2018), Magnífica 70 (2018), Diário de um Confinado (2020), Sala de Roteiro (2020) e Onde Está Meu Coração (2020).

Em 2021, após anos desde sua última novela, ela voltou às telinhas como a personagem Ilana, da novela Um Lugar ao Sol. Folhetim de Lícia Manzo, na obra ela interpretou uma ex-modelo que era dona de uma produtora ao lado de Rebeca (Andréa Beltrão) e sofria com crises em seu relacionamento com Breno (Marco Ricca). Ao longo da trama, ela se envolvia com a médica Gabriela (Natália Lage).

Recentemente, agora em 2022, ela apareceu no filme A Jaula, com Chay Suede e Alexandre Nero.

O que acontece com Liliana do Rei do Gado?

Liliana do Rei do Gado era filha do senador Caxias (Carlos Vereza), grande amigo de Bruno Mezenga (Antonio Fagundes). Ao longo da trama, ela se envolve com Marcos (Fábio Assunção), o herdeiro do rei do gado, e acaba engravidando.

O casal sofre com altos e baixos na trama e Marcos se envolve também com Rafaela, papel que foi de Gloria Pires. Além disso, a menina precisa ao longo da trama lidar com os problemas dos pais, que chegam a separar.

Depois dos obstáculos ao longo da história, a mocinha consegue um final feliz ao lado de Marcos. Ela dá a luz a um menino. Marcos precisa lidar com o julgamento da morte de Ralf (Oscar Magrini), mas consegue sair do tribunal em condicional, sem necessidade de ir para a cadeia.

No final da novela, o rapaz conta para a amada que se tornou o novo rei do gado, após o pai se afastar dos negócios, e os dois terminam em o folhetim em clima de romance.

Mariana Lima é casada com quem?

Mariana Lima é casada com o também ator Enrique Diaz. Em 2022, o famoso apareceu nas telinhas da TV Globo como o Gil do remake de Pantanal e o Timbó de Mar do Sertão. O casal está junto há mais de duas décadas, desde a década de 1990.

A dupla se casou em 1997, ano em que Mariana Lima se despediu da personagem Liliana do Rei do Gado. A dupla completou 25 anos de união agora em 2022. O casal está junto desde que a atriz tinha 24 anos de idade. Enrique é cinco anos mais velho que ela e na época tinha 29 anos. Eles tem duas filhas, Elena Díaz, de 16 anos de idade, e Antônia Diaz, de 13 anos de idade.

Em entrevista ao Globo, em outubro de 2021, a atriz disse que seu relacionamento é aberto, mas a dupla não sabe do envolvimento um do outro com outras pessoas. "A gente combinou de não saber. Porque quando a gente soube, foi uma merda. Tem casal que prefere contar. Eu e o Kike não temos esse desenvolvimento", explicou.

