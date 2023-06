Como está Ninel Conde hoje, a Alma Rey de Rebelde?

Ninel Conde interpretou a Alma Rey de Rebelde, mãe de Roberta (Dulce María), uma das personagens que mais fizeram sucesso entre o público. A mexicana segue carreira artística, mas agora priorizando a música. A artista também está morando em outro país. Com a volta de Rebelde no SBT, o DCI mostra as últimas notícias da atriz.

Por onde anda a Alma Rey de Rebelde?

Hoje com 46 anos de idade, Ninel Conde está bem diferente da época em que Rebelde foi exibida pela primeira vez, há quase 20 anos. Após passar por uma série de procedimentos estéticos, somados a uma rotina fitness, conforme mostrado por ela em suas redes sociais, a atriz fez rinoplastia, inseriu próteses de silicone nos seios, preenchimento labial e nas maçãs do rosto e lipoescultura.

Atualmente morando em Miami, nos Estados Unidos, ela se dedica à carreira de cantora e faz shows nos Estados Unidos e América Central. Seu primeiro álbum foi lançado em 2003, intitulado "Ninel Conde". A artista também lançou os CD's "La Rebelde" (2005) e "Ayer y hoy" (2011).

Como atriz, participou de outras novelas como "Ugly Betty" (2006), "Mar de Amor " (2009), "Porque El Amor Manda" (2012) e "El Señor de Los Cielos" (2018), seu último trabalho na televisão. A artista também esteve em filmes, peças de teatro e no reality show “Bailando Com Los Grandes”.

Ninel Conde é mãe de dois filhos: Sofia, de 25 anos, e Emmanuel, com 8 anos. Os dois são frutos de relacionamentos diferentes que a atriz teve no passado.

Em 2022, quando o RBD anunciou que retornaria aos palcos para uma turnê especial, Ninel Conde se ofereceu para fazer uma participação nos shows, de acordo com o produtor e gerente do grupo Guillermo Rosas. "Ninel Conde disse que já conversou com os produtores do retorno do RBD para dizer a eles que Alma Rey está disponível quando quiserem. Adoraria uma aparição especial", escreveu em seu Twitter.

ASSISTIR REBELDE NO SBT

A reprise de Rebelde vai ao ar de segunda a sábado, às 14h15, horário de Brasília. Essa é a segunda vez que a trama está sendo reprisada no canal de Silvio Santos, além da exibição original em 2005 que tornou os artistas em fenômenos por toda a América Latina. Após a exibição na TV, os capítulos são disponibilizados gratuitamente no site SBT Vídeos, mediante cadastro.

