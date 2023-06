Que horas vai passar Rebelde no SBT em 2023?

O canal de Silvio Santos já definiu que horas vai passar Rebelde no SBT. A novela que foi sucesso nos anos 2000 retorna para mais uma reprise a partir deste mês, substituindo Marisol (2002). A emissora aproveita que o grupo mexicano voltou a ficar em alta com a Soy Rebelde Tour, que passa pelo Brasil em novembro.

Quando começa Rebelde no SBT esse ano?

A reprise de Rebelde no SBT começa em 12 de junho, segunda-feira, às 14h15, horário de Brasília. O canal vai reexibir as três temporadas do folhetim mexicano.

Além da exibição na TV, os capítulos também ficarão salvos no SBT Vídeos, plataforma onde os programas e folhetins do canal ficam disponíveis para o público assistir gratuitamente em qualquer horário durante 30 dias.

Os mais de 400 capítulos de Rebelde foram exibidos originalmente entre 2005 e 2006 no Brasil, se tornando um sucesso arrebatador e arrastando multidões durante as visitas dos integrantes ao país. O canal voltou a reprisar a novela entre 2013 e 2015.

Rebelde estava disponível na Netflix até 2016, mas deixou o catálogo da plataforma. Desde então, os fãs que querem matar as saudades da novela não tinham nenhuma plataforma oficial para assistir aos capítulos.

O folhetim é protagonizado por Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher von Uckermann, Christian Chávez e Maite Perroni. A história se passa em um semi-internato onde os personagens enfrentam todos os dramas típicos da adolescência, desde o primeiro amor, problemas com a família, dilemas de autoestima e conflitos nas amizades.

Da novela surgiu o grupo musical RBD com os seis protagonistas. Os mexicanos fizeram sucesso na América do Sul e passaram pelo país com as turnês, levando milhares de fãs aos estádios nos anos 2000. Com o fim do folhetim, os artistas também deixaram de fazer músicas juntos.

Depois de mais de quinze anos da exibição original de Rebelde, os integrantes, com exceção de Alfonso Herrera, se reuniram para fazer mais uma turnê, a Soy Rebelde Tour, que passa pelo Brasil no segundo semestre deste ano.

Quantos shows RBD vai fazer?

O RBD fará oito shows no Brasil, sendo seis datas em São Paulo e duas no Rio de Janeiro. Todos os ingressos para as apresentações já estão esgotados.

A primeira vez que o RBD esteve no Brasil, em fevereiro de 2006, a passagem da banda foi marcada por uma tragédia. A apresentação fez uma apresentação gratuita no estacionamento do supermercado Extra, mas houve um grande tumulto que resultou em três mortes, de pessoas pisoteadas, e 42 pessoas ficaram feridas.

O grupo retornou em outubro do mesmo ano com a turnê Generación, que passou por 12 cidades. Os mexicanos também fizeram participações em programas de televisão, como o Domingo Legal.

A segunda turnê do grupo no Brasil foi em 2007. A visita foi marcada pelo encontro dos mexicanos com o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), que na época estava em seu segundo mandato.

Em 2008, não só retornaram ao país como gravaram o DVD “Live in Brasília”. A turnê de despedida do grupo, em agosto do mesmo ano, passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre e Brasília. Também foi gravado um álbum ao vivo na capital paulista em novembro.

O RBD só retorna aos palcos neste ano. Apesar de outras reuniões do elenco que aconteceram anteriormente, somente em 2023 os integrantes decidiram fazer mais uma turnê para os fãs. Poncho optou por ficar de fora pois está focado na carreira de ator.

Rio de Janeiro: 10 e 11 de novembro, no Estádio Nilton Santos – Engenhão

São Paulo: 12 e 13 de novembro, no Estádio do Morumbi, e 16, 17, 18 e 19 de novembro, no Allianz Parque

