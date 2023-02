Quem mata Ralf em O Rei do Gado?

O mau-caráter Ralf (Oscar Magrini) terá um fim trágico em O Rei do Gado. O amante de Léia (Silvia Pfeifer) cairá em uma emboscada armada pelo marido de Suzane (Leila Lopes) e será enterrado vivo na areia da praia por Marcos (Fábio Assunção). Na reta final da trama, o playboy vai a julgamento pelo crime.

Quem sabotou o avião do Rei do Gado?

Como Ralf morre em O Rei do Gado?

Ralf, um homem que coleciona amantes, será vítima de uma vingança planejada pelo marido de uma delas. Além de se envolver com Léia, o pilantra também se relaciona com Suzane, outra mulher casada. Assim como Bruno (Antônio Fagundes), o marido da personagem descobre que está sendo traído e arma uma vingança contra o malandro.

O amante será dopado e espancado por capangas contratos pelo marido de Suzane durante um passeio de lancha. Sem chances de reagir, Ralf apagará e será deixado pelos bandidos à deriva na praia, que vão acreditar que o homem está morto.

Ralf, no entanto, está vivo, mas desmaiado. Porém, o homem aparecerá misteriosamente enterrado na areia da praia, com a cabeça para fora, e morrerá afogado com a subida da maré.

Em um primeiro momento, haverá um mistério sobre quem matou Ralf. A polícia começará as investigações para descobrir a identidade do assassino, mas será somente na reta final da trama que Marcos assumirá ter cometido o crime.

O playboy cometerá o crime como uma forma de se vingar pelo mal que o pilantra causou à sua mãe. Depois que Bruno descobriu o caso da mulher, os dois se separam e a dondoca sai do casamento sem nenhum centavo. O divórcio deixa Ralf furioso, já que ele só se relacionava com a mãe de Marcos e Lia pois estava interessado em seu dinheiro.

Léia continua se relacionando com o rapaz, que passa a tratá-la de forma abusiva. Ralf agride Léia com tapas na cara, humilha a mulher e ainda diz que ela terá que aceitar o fato dele ter outras amantes. O pilantra também continua roubando dinheiro dela, além de chamá-la de "louca", entre outros xingamentos. Dependente do amante, a loira aguenta por muito tempo todos os maus-tratos do rapaz enquanto ele sai para farra com outras mulheres.

Revoltado com a situação, Marcos vai em busca do malandro para se vingar. É quando ele encontra Ralf desmaiado na praia e o enterra na areia, causando sua morte.

Também será no final da novela que Bruno confessará ter visto o momento em que o filho enterrou Ralf. Será nesse momento que o playboy decidirá ir até a polícia para contar tudo.

O que acontece com Marcos em O Rei do Gado?

Marcos será julgado por ter cometido homicídio doloso qualificado e será condenado por vilipêndio a cadáver, mas não será preso. "Os acusados enterraram a vítima na praia. Os jurados, ao responderem o segundo quesito, indagaram se essa conduta provocou a morte da vítima. Eles responderam: não. Os acusados estão absolvidos dos crimes de homicídio", começa a dizer o juiz.

No entanto, ela será condenado pelo crime de vilipêndio a cadáver com uma pena de um ano. "Os acusados, por serem réus primários e com bons antecedentes, têm direito a suspensão condicional da pena, cumprindo-a em liberdade", finaliza.

Marcos corre para abraçar Lia (Lavínia Vlasak) e o pai, enquanto Léia se sente deixada de lado pelo filho. "Esse advogado é um sacana mesmo, foi um golpe de mestre levantar a dúvida se o Ralf realmente estava morto. Isso salvou o Marcos", dirá um dos promotores.

Depois de tanto aprontar em O Rei do Gado, o mauricinho finalmente entrará na linha. Marcos fica com Liliana e juntos terão um filho.

Qual o final de Léia em O Rei do Gado?

Léia ficará feliz pelo filho cumprir a pena em liberdade, mas terá um final bastante triste em O Rei do Gado. Ela terminará a trama sozinha, já que seu amante morreu e Bruno se casa com Luana (Patrícia Pillar).

A madama passará a morar sozinha na casa cedida por Bruno. Ela se sentirá culpada por tudo o que aconteceu em sua família e se afastará dos filhos e até do netinho. Uma de suas últimas cenas é bebendo ao lado de Marita (Luciana Vendramini), outra amante deixada por Ralf. Ela também cogitará abrir seu próprio negócio para se sustentar e ter uma ocupação.