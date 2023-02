Como está o Marcelinho da novela Por Amor hoje?

Victor Tavares interpretou Marcelinho na novela Por Amor, exibida na Globo originalmente em 1997. O ex-ator mirim, que não trabalha mais na televisão, recentemente participou do quadro 'Acredite em quem Quiser', no Domingão do Huck, e relembrou o papel na trama de Manoel Carlos.

Por onde anda o Marcelinho da novela Por Amor?

O ator Victor Tavares hoje está com 25 anos de idade e cursa Engenharia Ambiental na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Em entrevista ao Gshow, em 2019, ele explicou a mudança de carreira. "Sempre quis seguir carreira de ator, mas optei por ter uma segunda formação para ter estabilidade financeira e depois buscar meu sonho", disse.

Depois de interpretar Marcelinho em Por Amor, Victor atuou na minissérie A Muralha (2000), também da Globo, e fez curso de teatro por seis anos mas não conseguiu se consolidar na carreira de ator, principalmente depois que sua família se mudou para a região sul do país. "O mercado aqui não é forte e acabei desistindo depois de não conseguir nada", contou.

Apesar de ter se afastado da vida artística, ele afirmou que tem o desejo de retornar às telinhas. "Tenho muita vontade. Tomara que uma porta se abra", declarou.

Em fevereiro deste ano, Victor Tavares pegou os espectadores de surpresa ao participar do quadro "Acredite em quem Quiser", no Domingão do Huck. O ex-ator mirim e mais dois rapazes, sendo um deles filho de Fábio Assunção, tentaram convencer os jurados de que haviam interpretado Marcelinho na novela Por Amor, mas apenas um deles estava falando a verdade.

A maioria dos jurados apostaram que o filho do ator global era Marcelinho e surpreenderam ao descobrir que quem interpretou o personagem foi Victor Tavares.

Em Por Amor, Marcelinho era o filho de Maria Eduarda (Gabriela Duarte) e Marcelo (Fábio Assunção), protagonistas da trama. O garoto fez bastante sucesso na época da novela e também na reprise da trama, exibida mais uma vez na Globo em 2019.

Como assistir a novela Por Amor?

A novela Por Amor está disponível no Globoplay. Todos os episódios podem ser assistidos pelos assinantes da plataforma de streaming - é necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming para ter acesso aos capítulos.

Os planos mensais começam em R$ 24,90, mas também é possível optar pelo pacote anual e parcelar em até 12 vezes. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou carteiras digitais. Concluída a assinatura, basta procurar pelo título na aba de buscas da plataforma streaming.

Qual é a história da novela?

Por Amor gira em torno da história entre mãe e filha. Maria Eduarda (Gabriela Duarte) e sua mãe, Helena (Regina Duarte) viajam juntas para a Itália e logo descobrem que engravidaram na mesma época. No entanto, Eduarda sofre complicações no parto e perde o útero e o bebê, consequentemente.

Em um ato de amor pela filha, Helena decide trocar o seu filho, que nasceu saudável, pelo de Eduarda, que está morto, já que sua primogênita não poderá engravidar nunca mais. É então que Eduarda começa a criar o irmão como se fosse seu filho, sem saber da verdade.

A trama também mostra o romance entre Helena e Atílio (Antonio Fagundes), um homem charmoso de quem ela engravida. A protagonista, inclusive, não conta a verdade sobre o bebê para seu amado.

Já Eduarda namora Marcelo (Fábio Assunção), um homem que é perseguido pela ex-namorada obsessiva Laura (Vivianne Pasmanter). Por ser um rapaz muito cobiçado, ele deixa sua amada extremamente insegura, mas a ama perdidamente.

A novela foi exibida pela primeira vez entre outubro de 1997 e maio de 1998, com 190 capítulos, na faixa das 20h30.

