Saiba o que acontece com Maíra em Todas as Flores e como ela sai da fazenda - Foto: Reprodução/Globo

Como Maíra sai da fazenda em Todas as Flores?

Na novela Todas as Flores, Maíra (Sophie Charlotte) foi enganada pela própria mãe e por isso acabou em uma fazenda com diversas vítimas da quadrilha de tráfico humano comandado por Débora (Barbara Reis) e Samsa (Ângelo Antônio). Mas como Maíra sai da fazenda? A mocinha consegue fugir, mas tem o azar de cair nas mãos dos bandidos novamente.

Maíra escapa da fazenda em Todas as Flores

Maíra consegue escapar brevemente da fazenda depois que bola um plano com Jéssica (Duda Batsow) e Rominho (Luiz Fortes). O trio arruma uma forma de sair da propriedade, mas logo é avistado pelos bandidos que fazem a segurança do local. Jéssica e Rominho são pegos e levados de volta, já Maíra corre e se esconde na floresta.

Após despistar os criminosos, ela vai parar na estrada e recebe a ajuda de um caminhoneiro, que a leva até um posto de gasolina. Por lá, ela liga para Judite (Mariana Sousa Nunes), que vai com Pablo (Caio Castro) até o local para salvá-la. No entanto, tudo dá errado porque os capangas da quadrilha de trágico humano os encontraM no posto de gasolina e dão início a uma perseguição. O trio não consegue escapar e são interceptados pelos bandidos, que sequestram Maíra mais uma vez.

A protagonista vivida por Sophie Charlotte então volta para a fazenda, mas não fica lá por muito tempo porque é buscada por Zoé (Regina Casé), que é envolvida com a quadrilha e foi quem mandou a menina para lá. Após ficar sem dinheiro e ser humilhada por Vanessa (Letícia Colin), ela se arrepende de ter despachado a herdeira mais velha e a tira da fazenda. Porém, a vilã não deixa a filha livre e a leva até um novo cativeiro.

Grávida do filho de Rafael (Humberto Carrão), Rivaldinho, Maíra dá a luz enquanto permanece presa pela mãe. Ela só é resgatada depois que Judite e Pablo descobrem o paradeiro dela e correm para resgatá-la. Ela sai do local com o filho nos braços, mas depois acaba perdendo a criança, que é roubada por Zoé.

O bebê de Maíra só é resgatado na reta final de Todas as Flores, depois que Rafael descobre a localização da criança, que está prestes a ser vendida por Zoé para um casal de gringos. Ele recupera o filho e retoma seu relacionamento com Maíra, que sofre mais alguns baques no desfecho da história.

Maíra é acusada de tráfico humano por conta de mentiras de Galo (Jackson Antunes) e Zoé, mas consegue sua liberdade no último capítulo, depois que a mãe confessa todas as suas maldades no tribunal. A mocinha então ganha um final feliz ao lado de Rafael e o filho.

O que acontece com Jessica e Rominho em Todas as Flores?

Depois que Jessica e Rominho são capturados durante a tentativa de fuga da fazenda, a dupla permanece por lá por quase todo o resto da novela Todas as Flores. Eles só conseguem escapar após Diego (Nicolas Prattes), irmão de Jessica, acabar também no cativeiro e reencontrar a irmã. O rapaz bola um plano em que se finge de morto e acaba escapando de lá.

Novamente livre, ele e Rafael invadem a fazenda com a polícia. Assim, alguns criminosos são presos, outros acabam mortos, e muitas vítimas da quadrilha são resgatadas, entre elas Rominho e Jessica. A moça ganha um novo capítulo na vida e promete nunca mais se separar da família. Ela então passa a viver com os irmão Diego e Biel (Rodrigo Vidal) e ganha a companhia também de Rominho, que após o resgate não tem para onde ir.

No final da novela Todas as Flores, Jessica e Rominho ficam juntos e felizes. Além de darem início a um relacionamento sério, a moça descobre que está grávida do rapaz e eles comemoram a boa notícia. O primeiro filho de Jéssica, fruto de uma inseminação artificial que a jovem passou durante o tempo na fazenda e foi retirado de seus braços ao nascer, não é encontrado até o final da novela.