Como vai ser o casamento de Ana Francisca e Danilo

Depois de muita espera, o casamento de Ana Francisca e Danilo finalmente será exibido nos próximos capítulos da reprise de Chocolate com Pimenta. O casal vivido por Mariana Ximenes e Murilo Benício já subiu ao altar uma vez, mas na ocasião a mocinha pensou que fosse ser alvo de um golpe do amado e por isso disse não. Agora que tudo se resolveu e a dupla retomou o noivado, eles finalmente vão se tornar marido e mulher. Veja como será a cena!

Segundo casamento de Ana Francisca e Danilo dá certo

No grande dia do casamento de Ana Francisca e Danilo, cada um se arruma ao lado dos amigos e familiares, mas Danilo é claramente o mais tenso entre eles, já que tem medo da mocinha dizer “não” novamente no altar. Porém, ele torce pelo melhor e conta com o apoio de Guilherme (Rodrigo Faro).

Danilo é o primeiro entre os noivos ao chegar na igreja e segue até o altar para esperar por Aninha. Enquanto a cerimônia não começa, uma discussão toma conta da igreja. Elvira (Lucinha Lins), Leonardo (Lauro Góes), Timóteo (Marcello Novaes) e Carmem (Laura Cardoso) acabam brigando por conta das várias reclamações da mãe de Danilo.

Enfim Aninha chega na igreja e o padre Eurico (Renato Rabelo) agradece pelo fim da discussão entre as famílias dos noivos: “graças a Deus, antes que esse altar despenque”. Na entrada da noiva, Tonico (Guilherme Vieira) e Darlene (Sabrina de Souza Ferreira) tomam a dianteira com as alianças e Aninha vem logo atrás ao lado do tio Margarido (Osmar Prado), que a guia até o altar.

O padre Eurico celebra o casamento de Ana Francisca e Danilo e a mocinha se mostra muito alegre, sorridente e emocionada. Porém, uma tensão ainda fica no ar: e se ela dizer “não” mais uma vez? Danilo é o primeiro a ser questionado pelo padre e diz o aguardado “sim”. Quando chega a vez de Aninha, ela demora na resposta, o que deixa Danilo ansioso, mas enfim ela responde “sim”.

Quando o casal troca as alianças e dá um beijo para selar a união, quem se enfurece é Olga (Priscila Fantin), que desmaia. Apesar da cena da megera, a cerimônia continua e a dupla sai casada da igreja.

Após o casamento de Ana Francisca e Danilo, o casal e suas testemunhas partem para a sala do padre para assinar alguns documentos. Durante a cena, Aninha se acerta com a sogra. Ao abraçar e ser gentil com a difícil Elvira, Ana Francisca finalmente amolece o coração da mãe de Danilo, que passa a gostar da mocinha.

Depois de tudo resolvido. os noivos e convidados partem para o hotel da cidade, em que é realizada a festa do casamento. Após se divertiram ao lado das famílias e amigos, Danilo e Aninha deixam o local e vão aproveitar sua noite de núpcias.

Aninha e Danilo ficam juntos?

A história do casal não para por aí e após o casamento de Ana Francisca e Danilo, Olga tenta mais uma vez separá-los. Em parceria com Barbara (Lilia Cabral), a mimada bola um plano para gerar ciúmes em Danilo e troca um retrato pintado por Miguel (Dado Ciocler) por um feito pelo palhaço do circo, que pintou Aninha nua.

Ao ver a pintura, Danilo fica possesso e não acredita na esposa, que nega já ter tirado a roupa na frente do filho de Ludovico (Ary Fontoura). O casal entra em crise e se separa. Danilo decide pedir a guarda de Tonico e deixa Ana Francisca em pânico.

Por isso, a loira decide fugir e embarca no balão de Miguel com o filho. Os três partem em viagem e durante este tempo Danilo descobre a verdade. Guilherme e o soldado Peixoto (Angelo Paes Leme) encontram o quadro verdadeiro pintado por Miguel e mostram que uma troca foi realizada de propósito para prejudicar o casal. Desesperado, Danilo corre atrás da amada, que já está longe.

Para a sorte do casal, o vento acaba levando o balão de Miguel de volta para a cidade de Ventura e então Danilo consegue conversar com Aninha. Os dois se acertam e finalmente retomam o relacionamento, que desta vez não se desfaz mais. Alguns anos se passam no último capítulo de Chocolate com Pimenta e o público vê que Aninha e Danilo tiveram mais uma filha, a pequena Carmem.

Assista as últimas cenas do casal na novela Chocolate com Pimenta:

