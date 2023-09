Aline vai ser expulsa de suas terras em Terra e Paixão

Vinicius (Paulo Rocha) pressionou Aline (Barbara Reis) para assinar logo os documentos que selariam a sociedade entre eles e a mocinha ingênua acabou dando para o geólogo tudo o que ele precisava para conseguir passar a perna nela. Em parceria com Irene (Gloria Pires) na armação contra a protagonista de Terra e Paixão, o golpe do mau-caráter será duro e arrancará as terras das mãos da viúva.

Como Aline perde as terras na novela Terra e Paixão?

Aline assinou os documentos apresentados por Vinicius sem a presença de um advogado e Caio (Cauã Reymond) e assim acabou assinando o que não devia, uma autorização de venda de suas terras. Ela só ficará a par de tudo nos próximos capítulos, segundo apontam os resumos de Terra e Paixão, quando ela for procurada por um Oficial de Justiça, que dirá que ela precisa sair da propriedade.

Após o encontro com Aline, Vinicius fará com que o documento assinado pela ex-professora passe para o nome de Irene e informará a cúmplice sobre o golpe bem sucedido. Este papel será mostrado para a mocinha quando ela estiver sendo despejada. O Oficial informará que ela tem poucos dias para sair de casa.

Aline ficará desesperada, é claro, e correrá até Caio e o advogado Rodrigo (Maicon Rodrigues) para pedir ajuda. A briga então partirá para a justiça e Rodrigo pedirá uma cassação da liminar, ao alegar que a viúva foi alvo de um golpe. Porém, para o azar da filha de Jussara (Tatiana Tiburcio), que já tinha um mau pressentimento sobre o assunto, o pedido será negado pelo juiz designado ao caso.

Revoltada com a situação, Aline vai invadir a casa dos La Selva. Ela presenciará o momento em que Irene estará presentando o marido com as escrituras das terras da rival e fará ameaças, prometendo acabar com a família e reconquistar o que é seu. Sem muitas alternativas, ela continuará tentando recuperar sua propriedade pelas maneiras legais e Rodrigo entrará com uma ação criminal, acusando Vinícius e Irene de estelionato, o que se estenderá pelos próximos capítulo da trama de Walcyr Carrasco.

Enquanto passa pela angústia de ser expulsa de sua própria casa e pela busca de uma solução para o seu problema, Aline acabará rompendo com Caio. O rapaz terá oficializado seu pedido de casamento há pouco tempo, mas a mocinha vai escolher se afastar. O herdeiro prometerá para a amada que vai ficar longe de vez do pai por ela e pedirá para retomar o relacionamento. Os resumos ainda não mostram qual será a resposta da mocinha.

Agatha é quem vai acabar com as terras de Aline?

Embora seja por meio de um golpe de Irene e Vinicius que Aline perderá suas terras em Terra e Paixão, é possível que a propriedade da viúva acabe nas mãos de umas das personagens mais ambiciosas da novela, Agatha (Eliane Giardini), a mãe de Caio. Essa possibilidade existe por conta de um detalhe adiantado nos resumos, o texto do site da emissora revela que Agatha compartilhará um plano com sua amiga Angelina (Inez Viana) e contará que vai dar um jeito de Antônio (Tony Ramos) afastar Irene das terras de Aline, deixando tudo apenas no nome dele.

Como Agatha tem o fazendeiro totalmente rendido por ela, após conseguir que ele tire o nome da esposa da propriedade, pode tentar ganhar o lugar como presente do amado. Antônio nunca a esqueceu e não foi difícil para ela o reconquistá-lo após seu retorno para Nova Primavera, os dois já foram para cama e ele até lhe dá uma mesada como presente. Então não seria difícil para a mulher conseguir a nova aquisição do ricaço.

A trama da novela de Carrasco já vem desenhado essa possibilidade há alguns capítulos, quando mostrou que a megera ficou muito interessada nas terras de Aline após descobrir que haviam diamantes por lá. Além disso, após Aline descartar a ideia de uma sociedade com Vinicius em episódios passados, foi ela quem aconselhou a jovem a aceitar o acordo e seguir com a assinatura dos documentos, o que resultou na desgraça da mocinha.

