Corinthians? Veja qual jogo vai passar na Globo hoje (21/6)

Quarta-feira é dia de futebol na tela da Globo! O torcedor quer saber qual jogo vai passar na emissora hoje, 22 de junho, na televisão aberta. Com a volta do Brasileirão, a emissora transmite duas partidas ao vivo. Confira o horário e como assistir cada um dos jogos.

Programação de qual jogo vai passar na Globo hoje

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Fluminense contra o Atlético MG e do Bahia diante do Palmeiras pelo Brasileirão nesta quarta-feira. Os duelos começam às 21h30, horário de Brasília, logo após o capítulo inédito da novela 'Terra e Paixão". Os confrontos são válidos pela 11ª rodada do Brasileirão. Na Globo, a transmissão é 100% gratuita.

JOGOS DE HOJE NA GLOBO

Fluminense x Atlético MG

Com narração de Gustavo Villani e análises de Junior e Fábio Junior, a emissora exibe o embate entre Fluminense e Atlético, onde ambas as equipes ocupam a parte de cima da classificação. A cobertura é válida para os estados de RJ, MG, PE, AP, AM, AC, RO, RR, PA, MA, PI, CE, RN, PB, AL, TO, GO, ES, SC, RS e DF ao vivo e de graça na televisão aberta.

Bahia x Palmeiras

O confronto começa às 21h30, horário de Brasília, e será transmitido para os estados de SP, BA, SE, MT, MS e PR com narração de Everaldo Marques e comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro.

Assistir o Brasileirão hoje no Globoplay

Para quem prefere assistir os jogos pelo celular, a boa notícia é que a transmissão está disponível de graça no GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo.

O serviço de streaming vai disponibilizar a programação da Globo para assinantes e também aqueles torcedores que não são. Ou seja: é só sintonizar o aplicativo, se cadastrar com email e a senha na Conta Globo e logar com o seu número de usuário. Então, procure a programação em "Agora na TV" e pronto!

É possível para assistir o GloboPlay no navegador pelo site www.globoplay.globo.com ou também pelo celular no aplicativo, Android ou iOS, tablet, computador ou smartv se o aparelho for compatível.

