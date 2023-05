Quando descobrem que Luigi é pobre em Terra e Paixão?

Ainda vai demorar para que o personagens de Terra e Paixão descubram que Luigi é pobre. O personagem de Rainer Cadete vai enganar ao menos mais duas mulheres ao longo da trama para tentar se dar bem às custas da fortuna de suas amadas. A novela vai até janeiro de 2024.

Luigi vai ser desmascarado em Terra e Paixão?

O resumo de Terra e Paixão indica que Luigi começará a dar seus primeiros golpes a partir da próxima semana, dia 25 de maio. É provável que o italiano ainda passe bastante tempo enganando mulheres ricas até que a verdade venha à tona na novela.

Em cenas que vão ao ar a partir de quinta-feira, 25, o golpista se aproveitará dos sentimentos de Gladys (Leona Cavalli) por ele para extorquir joias da diretora. O italiano manterá um caso com a mulher de Tadeu (Claudio Gabriel) ao mesmo tempo que namora Petra (Debora Ozório).

Ainda na próxima semana, ele fará um acordo com Antônio (Tony Ramos), que vai propor que ele ajude a jovem a se livrar dos remédios em troca de um cargo em sua empresa. O golpista obviamente irá aceitar e começará a trabalhar na missão.

Primeiro, Luigi irá esconder os remédios da namorada em uma gaveta. Em seguida, o golpista ameaça chamar a polícia se Laurita (Bruna Aiiso) não ajudar Petra a se livrar dos medicamentos.

Apesar do pilantra continuar enganando a namorada e sua família, Anely (Tatá Werneck) já descobriu a verdade e propôs ajudar o golpista em troca de dinheiro. As cenas foram ao ar na última quinta-feira, 18.

Veja: Idade da atriz que faz Petra em Terra e Paixão, Debora Ozório

Luigi terá caso com Irene

Outro sinal que indica que Luigi vai continuar mentindo por bastante tempo é que o italiano se envolverá com Irene (Glória Pires), sua sogra.

A mãe de Petra terá um caso com o namorado da filha ao longo dos próximos capítulos, conforme adiantado pleo jornalista Daniel César, do NaTelinha. A madame e o italiano serão flagrados na cama por Antônio, que decidirá se separar da esposa.

As cenas estão previstas para irem ao ar após a morte de Daniel (Johnny Massaro), que deixará a família arrasada e causará uma reviravolta na trama. Cada vez mais afastada do marido, Irene irá se unir a Luigi para dar um golpe juntos em Antônio e ficar com a fortuna do fazendeiro. A mãe de Petra será expulsa de casa após Antônio dar o flagra, e a madame vai jurar se vingar do ex.

Outra reviravolta da trama será em relação a Antônio e Aline. Depois de se separar de Irene, o fazendeiro irá se apaixonar pela protagonista depois de tanto persegui-la. O milionário disputará o amor da moça com Caio (Cauã Reymond) e Jonatas (Paulo Lessa).

Veja: Qual o segredo de Ademir em Terra e Paixão?

Personagem é inspirado em caso real

O personagem Luigi é inspirado no caso retratado no documentário O Golpista do Tinder (2022), da Netflix. Simon Leviev enganou várias mulheres ricas ao conhecê-las através de aplicativos de relacionamento – assim como aconteceu entre o italiano e Petra.

O rapaz fingia ser milionário, mas pedia ajuda financeira para suas vítimas afirmando que suas contas estavam bloqueadas. O mesmo aconteceu quando Luigi chegou ao hotel em Nova Primavera e afirmou que seus cartões haviam sido bloqueados pelo banco. Na verdade, ele não tinha dinheiro para pagar.

As vítimas transferiam dinheiro para o criminoso, sem saber que se tratava de um golpe. Uma delas chegou a mandar mais de R$ 1 milhão para o golpista.

Leviev foi condenado a 15 meses de prisão e recebeu uma multa de U$ 50 mil, mas deixou a cadeia depois de cinco meses devido às políticas adotadas durante a pandemia de Covid-19.

Veja: Daniel morre na novela Terra e Paixão?