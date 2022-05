De quem é a fazenda da novela Pantanal, mesmo cenário de 1990

Folhetim foi gravado em fazendas da região centro-oeste do Brasil.

Para aumentar ainda mais a nostalgia, alguns cenários explorados no remake da TV Globo foram palco da versão original do folhetim de Benedito Ruy Barbosa em 1990. De quem é a fazenda de José Leôncio na novela Pantanal? Local foi reconhecido como sítio de importância internacional.

De quem é a fazenda que aparece na novela Pantanal?

A fazenda em que são gravadas as cenas da propriedade de José Leôncio na novela Pantanal é da Agropecuária Santana do Deserto e se chama Fazenda Rio Negro. Em 2010, a ONG Conservação Internacional (CI-Brasil) anunciou a venda para a Agropecuária Santana.

Principal fazenda apresentada na novela pantanal, a Fazenda Rio Negro foi fundada em 1895 por Ciríaco da Costa Rondon e sua principal atividade era a pecuária. Quase 100 anos depois, o lugar ficou nas mãos da ONG Conservação Internacional (CI-Brasil).

Cerca de 89% do espaço foi transformado em uma Reserva Particular de Patrimônio Natural. Em Maio de 2009, o local passou a ser reconhecido como sítio de importância internacional, pela Convenção de Ramsar de Áreas Úmidas e em 2010 foi vendido Agropecuária Santana do Deserto, de quem é hoje a fazenda que aparece na novela Pantanal.

A fazenda que é de José Leôncio na novela Pantanal tem aproximadamente 7.000 hectares, centenas de lagoas, cordilheiras, salinas e baías. Em 1990, o cenário já foi usado na novela Pantanal. Na época, também foram gravados as cenas que se passavam na fazenda do pai de Jove.

Outras cinco fazendas das regiões de Aquidauana, Corumbá e Miranda (todas em Mato Grosso do Sul) também abrigaram sets de gravações da novela Pantanal. Porém, não foram revelados os nomes dessas outras propriedades.

Trama

Na história da novela, a fazenda de José Leôncio é adquirida quando o pai, Joventino, ainda era vivo. A dupla começava a trabalhar lado a lado para encher os pastos da propriedade com bois quando Joventino desapareceu no mato. Todo o trabalho foi parar nas mãos de José Leôncio, que conseguiu construir um império.

Para colocar tudo em ordem, ele conta com a ajuda de funcionários como Quim (Chico Teixeira), Tião (Fabio Neppo), Tibério (Guito), Tadeu (José Loreto) – que também é seu afilhado – Levi (Leandro Lima), entre outros.

Produção ficou em fazenda de Almir Sater

Quando a produção de Pantanal viajou até a região para encontrar os melhores cenários para as gravações, uma visita foi feita a Almir Sater, que mora na região. O cantor adquiriu as terras três décadas atrás, quando viveu Trindade na versão original da novela.

Muitos anos depois das gravações do folhetim da TV Manchete, em 2020, Almir recebeu a visita de alguns nomes envolvidos na produção do remake da TV Globo. Além de conversar com o autor Bruno Luperi sobre um possível papel na trama, ele também apresentou muitos lugares para o cenógrafo Alexandre Gomes, o diretor artístico Rogério Gomes e a gerente de produção Luciana Monteiro.

Mais tarde, quando o elenco de Pantanal já estava na região, os atores também receberam convites para ir até a casa do cantor. Durante papo com a imprensa, pouco antes da estreia da novela, Osmar Prado lamentou não conseguir ir até a fazenda do colega enquanto estava gravando a novela. “O pantaneiro é muito isolado, então gosta de visita, foi muito bom, uma boa surpresa”, disse Almir Sater.

O cantor e ator já mostrou sua fazenda em matéria do Globo Rural:

