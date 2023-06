De volta com História de Amor, por onde anda Carla Marins?

Intérprete de personagens marcantes das telinhas, a atriz Carla Marins voltou aos holofotes com a estreia de História de Amor no catálogo da Globoplay, além da reprise de Bambolê no Viva, que será substituída por O Sexo dos Anjos. Como o atual destaque da famosa não é com produções inéditas, veja por onde anda a artista hoje.

Como está a atriz Carla Marins hoje?

Aos 54 anos de idade, Carla Marins é casada desde 2006 com o personal trainer Hugo Baltazar, de 44 anos, com quem tem um filho, Leon, de 14 anos de idade. A atriz publica vários vídeos e fotos na presença da família, que adora praticar exercício lado a lado.

A famosa continua atuando e nos últimos anos participou de projetos na TV Record. Sua última novela foi a bíblica Gênesis (2021), em que interpretou Adália na quarta fase da trama, irmã de criação de Sarai. Na fase jovem da personagem, Adália foi vivida por Cassia Sanches e depois de um salto temporal o papel passou para as mãos de Carla Marins.

Antes disso, também no canal de Edir Macedo, Carla interpretou Tiatira Abdul em Apocalipse, uma mulher árabe israelense que era de família cristã e sentia orgulho de servir ao país. Durante este período na Record, ela também se dividiu entre séries para o canal Prime Box Brazil, como Amélio, O Homem de Verdade (2020) e Ala Leste (2019).

A última novela de Carla Marins na TV Globo, canal que a consagrou na televisão, foi Malhação, entre 2012 e 2013. Ela interpretava Alice, mãe de Dinho (Guilherme Prates), que falava vários idiomas e era tradutora. A personagem nunca chegou a se forma e tinha Mario (Eduardo Galvão) como ex-marido, mas voltou a se relacionar com ele e reatar o casamento.

Antes deste projeto, ela esteve em outras novelas famosas, Morde & Assopra (2011), Uma Rosa com Amor (2010), no SBT, Pé na Jaca (2006 – 2007), Bang Bang (2005 – 2006), Kubanacan (2003), Porto dos Milagres (2001), A Indomada (1997), entre outros. Sua primeira produção no canal foi Hipertensão, em 1986, aos 18 anos de idade.

Com várias obras clássicas no currículo, nos últimos anos a atriz voltou à memória do público com a chegada de Bebê a Bordo na Globoplay em 2021, a reprise no canal Viva de Bambolê entre novembro de 2022 e junho de 2023 e a recente estreia de História de Amor no catálogo da Globoplay, novela em que viveu a marcante Joyce em 1995.

História de Joyce em História de Amor

Em História de Amor, Carla Marins viveu uma das principais personagens da trama, Joyce Assunção, filha da protagonista Helena (Regina Duarte), com quem vivia em conflito. Joyce foi criada como filha de Helena, mas na verdade era herdeira da meia-irmã de Helena com Edgar Assunção (Nuno Leal Maia), homem com quem a personagem de Regina Duarte se relacionou durante vários anos.

A garota era fruto de um caso da irmã de Helena com Assunção, que morreu em um acidente quando Joyce tinha apenas três meses de idade. Por isso, Helena resolveu assumir a criança e a cuidou como filha durante toda a vida, mas sem lhe contar a verdade.

Joyce era uma jovem rebelde, fazia o cursinho preparatório para o vestibular para poder cursar História na faculdade, mas era uma estudante desinteressada. Cheia de altos e baixos, ela vivia em conflito com o namorado Caio (Ângelo Paes Leme), de quem acabou engravidando e foi abandonada após descobrir sobre a gestação na trama.

Alvo de muitos conflitos na trama, como a relação conturbada com a mãe e o abandono do namorado depois que engravida, a menina ganhou vários momentos dramáticos na trama de Manoel Carlos. A revelação que Joyce é filha da irmã de Helena e não da própria causa ainda mais revolta na menina ao longo da trama. No entanto, no final da novela as personagens de Carla Marins e Regina Duarte conseguem se acertar e Joyce tem uma emocionante reconciliação com a mãe.

