Debate segundo turno: horário Lula e Bolsonaro na Band hoje (16)

O horário Lula e Bolsonaro na Band já foi definido no debate presidencial. No domingo, dia 16, os candidatos à presidência se enfrentarão no primeiro confronto do segundo turno. De acordo com a emissora, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) confirmaram presença no evento.

Horário Lula e Bolsonaro na Band

Segundo a programação oficial da emissora, o debate vai começar às 20h do domingo, dia 16 de outubro. O evento deve ir até às 21h55.

O confronto está sendo organizado pela Band em parceria com os veículos TV Cultura, UOL e jornal Folha de S.Paulo. O evento será realizado nos estúdios Bandeirantes em São Paulo. A data inicial do debate seria dia 09/10, mas a emissora adiou o confronto a pedido das campanhas dos candidatos.

Esse ano, a Band firmou parceria com o Youtube e o Google para monitorar o que os eleitores pesquisam na internet durante o debate.

Onde assistir o debate da Band?

Será possível assistir pela televisão nos canais Band, BandNews, Terraviva, AgroMais, Band Internacional, BandNews Internacional. A CNN fechou parceria com a Band e também fará transmissão ao vivo.

Haverá transmissão nas rádios BandNews FM e Bandeirantes, além de outras estações públicas. Também será possível acompanhar pelas plataformas dos veículos que compõem o pool, TV Cultura, UOL e jornal Folha de S.Paulo. O canal da Band no Youtube, irá transmitir o debate ao vivo para todo o mundo.

Como será o debate?

Os representantes dos candidatos se reuniram terça-feira (13) com os diretores de jornalismo da Band para definir as regras do programa. Ficou definido que Lula (PT) ficará do lado esquerdo e Bolsonaro (PL) do direito.

No primeiro e no terceiro bloco do programa os candidatos se confrontarão, fazendo perguntas um ao outro e respondendo. Eles precisarão se atentar ao tempo de resposta, réplica e tréplica. No segundo bloco, os concorrentes à presidência devem responder questionamentos de jornalistas do pool.

Caso os candidatos se sintam pessoalmente ofendidos, eles podem pedir um direito de resposta, que é avaliado pelo júri do evento.

Segundo informações da Band, o evento dará tempo suficiente para que Lula e Bolsonaro debatam e divulguem suas propostas ao público.

Datas dos próximos debates – 2º turno das eleições

Os candidatos ainda não confirmaram presença, mas já existem outras datas reservadas para mais debates presidenciais. Veja o calendário: