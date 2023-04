Débora Falabella em Terra e Paixão: Lucinda viverá violência doméstica

Longe das novelas há seis anos, Débora Falabella em Terra e Paixão viverá a personagem Lucinda e é um dos nomes de peso do elenco da próxima produção das 21h da TV Globo. A obra de Walcyr Carrasco trará a atriz de 44 anos como uma mulher forte e dedicada, que sofre com um marido problemático em casa.

Quem é Lucinda na novela Terra e Paixão?

Considerada justa e correta, Lucinda é gerente da cooperativa da cidade de Nova Primavera na trama, ambientada em Mato Grosso do Sul. Ela bate de frente com Tadeu (Claudio Gabriel), o ricaço do agronegócio que preside a cooperativa, e será essencial para a protagonista Aline (Barbara Reis), que contará com sua ajuda para se tornar uma produtora rural após herdar as terras do marido.

Em casa, os problemas de Lucinda são profundos. Seu marido, Andrade (Ângelo Antônio), é um homem que fica violento quando bebe. Ela não aceita ser agredida e impõe limites, mas mesmo assim vive um relacionamento cheio de violência. Apesar de tudo, Lucinda ainda tenta ajudar o esposo a se livrar do vício.

Outro problema que a personagem de Débora Falabella em Terra e Paixão precisa lidar é o bullying sofrido pelo filho, Cristian, papel do ator Felipe Melquiades, de 10 anos. O garoto é portador de albinismo e por isso enfrenta preconceitos na escola.

Ao longo do folhetim, quem ajudará a personagem de Débora Falabella em Terra e Paixão referente a violência doméstica que sofre com o marido, será o delegado Marino (Leandro Lima). A mulher passará a interagir com ele, o que poderá ser a saída de sua complicada situação.

Pouco confiável e violento quando bebe, Andrade terá ainda mais defeitos a serem explorados na novela de Walcyr Carrasco. Marido da personagem de Débora Falabella em Terra e Paixão, Andrade administra uma pousada em Nova Primavera e conta com a ajuda da irmã da esposa na tarefa, Anely (Tatá Werneck).

O que ninguém sabe na cidade é que Anely trabalha com striptease na internet e faz dinheiro em sites adultos. O problema é que Andrade descobrirá o segredo da cunhada na novela. A partir daí, ela ficará sob a mercê do mau-caráter, que vai chantageá-la daí em diante.

Para piorar a situação, Anely é namorada de Odilon (Jonathan Azevedo), um lutador ciumento, e acaba envolvida profundamente com o poderoso Tadeu, que trava embates com Lucinda na cooperativa da cidade.

Carreira de Débora Falabella

Um dos rostos mais conhecidos das telinhas e cheia de obras marcantes no currículo como O Clone (2001 - 2002), Sinhá Moça (2006), Avenida Brasil (2012), entre outras, Débora nunca trabalhou com Walcyr Carrasco antes, um dos autores mais badalados da emissora.

A última novela de Falabella foi A Foça do Querer (2017), de Gloria Perez, em que atuou como a arquiteta Irene, vilã que fazia de tudo para ficar com o diretor Eugênio (Dan Stulbach). Desde então, a atriz não estava afastada da atuação, pois apareceu em filmes e séries, como Se Eu Fechar os Olhos Agora (2018), Aruanas (2019 - 2021) e Bem-Vinda, Violeta! (2022).

Em entrevista para a coluna de Cristina Padiglione, na Folha de São Paulo, no começo de abril, a atriz comentou a animação em estar no novo projeto de Carrasco e elogiou o autor. Ela disse que o texto de Walcyr é muito interessante e traz milhares de possibilidades para os personagens. "Acho que ele vai escrevendo os personagens de acordo com o que vai vendo, então é um trabalho muito vivo", comentou.

Leia também: protagonistas de Terra e Paixão