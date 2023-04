Detalhes: como Sara em Travessia descobre verdade de Chiara

Depois de muito procurar, Sara em Travessia vai finalmente descobrir quem é o filho perdido de Débora (Grazi Massafera) no folhetim de Gloria Perez. Tudo irá se resolver no desfecho da novela, depois que Cidália (Cassia Kis) resolver contar a verdade para a filha do chefe.

Chiara conta tudo para Sara em Travessia

A grande revelação de que Chiara é filha de Moretti (Rodrigo Lombardi) e não Guerra (Humberto Martins) vai tomar conta do folhetim no último capítulo de Travessia, segundo revelou a jornalista Patrícia Kogut em sua coluna do O Globo.

Guerra escondeu a verdade durante todo este tempo e se nega a dizer tudo para a herdeira, mas Cidália (Cassia Kis) decidirá que o difícil momento chegou. Após a garota dar a luz ao bebê que espera de Ari (Chay Suede) e decidiu dar para a adoção, a funcionária de longa data da construtora Guerra vai pedir a ajuda de Talita (Dandara Mariana) para recriar uma versão de Débora.

Após tudo pronto, Chiara será levada até um lugar completamente vazio, usará óculos dados por Talita e em uma espécie de realidade paralela conseguirá conversar com a mãe interpretada por Grazi Massafera.

Do papo, a mocinha chegará a conclusão que seu pai é Moretti. Ela confrontará o pai sobre o assunto, que não terá mais para onde fugir. Ele pedirá que ela não conte a verdade ao empresário rival e Chiara acatará ao pedido.

No entanto, ela não esconderá o assunto de todos e dirá para o pai que vai contar para uma pessoa, Sara (Isabelle Nassar). A garota tomará a atitude e fará com que a amiga de Débora finalmente tenha uma resolução do assunto em homenagem a posição que ela assumiria na vida da menina, caso Débora tivesse sobrevivido e a criada. Sara era a escolha de Débora para ser madrinha de Chiara, segundo contou Leonor (Vanessa Giácomo) na trama.

Sara em Travessia sempre teve seu passado ligado ao de Chiara (Jade Picon), mas não sabia disso por boa parte da trama. A mulher era amiga de Débora (Grazi Massafera) e deixou o Brasil quando a loira ainda estava grávida. Ao retornar, anos mais tarde, ela buscou descobrir o que aconteceu com a ex-amante de Moretti e chegou a conclusão que ela estava morta.

Sara então fez a vida do empresário um inferno e revelou para todos que o mau-caráter abandonou Débora grávida, que morreu ao sofrer um acidente enquanto fazia uma ligação enfurecida para Moretti, após ser despejada de seu apartamento no estágio final da gravidez.

Após descobrir que a amiga não estava viva, ela se empenhou em tentar encontrar a criança que a amiga deixou antes de partir.

Que dia acaba a novela Travessia?

Travessia acaba na próxima sexta-feira, dia 5 de maio. O folhetim reprisará o último capítulo no dia 6, sábado, para quem perder a exibição. Depois, o capítulo ficará disponível no catálogo da Globoplay.

A partir da segunda-feira, 8 de maio, a faixa das 9 será assumida por Terra e Paixão, que conta a história de Aline (Barbara Reis), uma mulher que tem o marido assassinado por culpa do temido Antonio (Tony Ramos) em uma briga por terras e busca por justiça.

