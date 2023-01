Domingo Maior hoje exibe o filme Esquadrão Suicida, inspirado nos quadrinhos

Após o BBB 23, a rede Globo exibe no Domingo Maior hoje o filme "Esquadrão Suicida". A transmissão deste 22 de janeiro começa às 00h40 (horário de Brasília). O longa, inspirado nos quadrinhos Suicide Squad, da DC Comics, é estrelado por Will Smith, Jared Leto, Viola Davis e Margot Robbie.

Qual o filme Domingo Maior hoje?

No filme do Domingo Maior hoje, após a aparição do Superman, a agente Amanda Waller está convencida de que o governo americano precisa ter a sua própria equipe de metahumanos para combater possíveis ameaças. Para tanto, ela cria o projeto do Esquadrão Suicida, onde perigosos vilões encarcerados são obrigados a executar missões a mando do governo. Caso sejam bem-sucedidos, eles têm suas penas abreviadas em 10 anos. Caso contrário, simplesmente morrem.

O grupo é autorizado pelo governo, após o súbito ataque de Magia, uma das "convocadas" por Amanda, que se volta contra ela. Desta forma, Pistoleiro, Arlequina, Capitão Bumerangue, Crocodilo, El Diablo e Amarra são convocados para a missão. Paralelamente, o Coringa aproveita a oportunidade para tentar resgatar o amor de sua vida: Arlequina.

TRAILER DO FILME DO DOMINGO MAIOR HOJE

Filmes da semana na Globo

Segunda na Sessão da Tarde - A Pantera Cor De Rosa 2

Terça-feira, Sessão da Tarde - Uma Razão Para Vencer

Quarta, Sessão da Tarde - Coração De Dragão 3: A Maldição Do Feiticeiro

Quinta Sessão Da Tarde - Licença Para Casar

Sexta, Sessão da Tarde - Ratatouille

VEJA: Elenco de The Last of Us