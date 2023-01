Elenco de The Last of Us é protagonizado pela britânica Bella Ramsey (à esquerda) e o chileno Pedro Pascal (à direita) - Foto: Reprodução/HBO

Elenco de The Last of Us: quem é quem na série

Estrelada por Pedro Pascal e Bella Ramsey, The Last Of Us já tem se mostrado um sucesso na HBO. De acordo com a Variety, a série bateu o recorde de segundo piloto mais visto da emissora em 10 anos. Além da expectativa para um jogo tão famoso, os diversos nomes conhecidos e talentosos no elenco de The Last of Us também são um dos motivos para o sucesso.

Pedro Pascal - elenco de The Last of Us - Joel Miller

Pedro Pascal é um dos protagonistas da trama e vive o personagem Joel Miller. A série o acompanha depois que a epidemia se espalha pelo país e ele precisa fugir com a filha e o irmão. Porém, uma tragédia muda o rumo de Joel e tempos mais tarde ele conhece Ellie, uma adolescente que começa uma jornada ao seu lado.

Pascal tem 47 anos e é natural do Chile. Porém, o ator viveu a maior parte de sua vida nos Estados Unidos, depois que os pais fugiram do país sulamericano por causa da ditadura de Pinochet.

Apesar de já estar na ativa há anos, seu grande reconhecimento entre o público começou em 2014, quando viveu Oberyn Martell em Game of Thrones. Depois, ele também estrelou Narcos da Netflix e hoje também é protagonista da popular série The Mandalorian.

Bella Ramsey também é uma das protagonistas do elenco de The Last of Us - Ellie Williams

Bella Ramsey é a outra protagonista da série, ela interpreta a jovem Ellie Williams. Ela é apresentada a Joel por conta de Marlene, líder do grupo Vaga-Lumes, é uma órfã adolescente e tem grande importância para uma possível cura para a doença que assola o mundo na trama.

Assim como Pascal, Bella Ramsey também ficou mais conhecida após aparecer na série Game of Thrones. A jovem hoje tem 19 anos e atuou na produção entre 2016 e 2019 como a personagem Lyanna Mormont, uma queridinha entre muitos fãs da série. Seus trabalhos mais recentes foram no filme Catarina, a Menina Chamada Passarinha e a série Becoming Elizabeth (2022).

Gabriel Luna - Tommy Miller

Gabriel Luna interpreta Tommy, o irmão caçula de Joel. O ator texano tem 40 anos de idade e se destacou bastante nas telinhas quando interpretou o motoqueiro fantasma da série Agentes da S.H.I.E.L.D da Marvel, entre 2016 e 2017. De lá para cá, ele também esteve em Love, Death & Robots (2022), Eddie & Sunny (2022), Dark/Web (2019) e Hala (2019).

Nico Parker recebeu elogios como Sarah Miller

Nico Parker interpreta Sarah Miller, a única filha de Joel Miller, e chamou atenção no primeiro episódio da série. A jovem atriz de 18 anos recebeu muitos elogios por sua performance nas redes sociais e conquistou o público logo de cara.

Uma curiosidade sobre a atriz é que ela é filha da também atriz Thandiwe Newton, conhecida por Westworld, À procura da Felicidade, entre outros sucessos. Nico já atuou em Dumbo (2019), The Third Day (2020) e Caminhos da Memória (2021).

Melanie Lynskey - Kathleen

Melanie Lynskey vive Kathleen no elenco de The Last of Us, uma líder rebelde. A atriz é natural da Nova Zelândia e tem 35 anos de idade. Atualmente, ela aparece em duas série de canais diferentes, The Last of Us na HBO e Yellowjackets da Showtime.

Merle Dandridge - Marlene

A atriz Merle Dandridge vive Marlene, a líder do grupo Vagalumes na trama. Ela é responsável por unir Joel e Ellie e solicita a ajuda do personagem de Pascal para levar a garota em segurança em uma viagem.

Merle Dandridge tem 47 anos de idade e está no momento também em outra série, Estação 19, como a personagem Natasha Ross. Nos últimos tempos ela também se destacou em Truth be Told (2021), Hitman 3 (2021) e A Comissário de Bordo (2020).

Anna Torv - Tess

A badalada atriz Anna Torv, muita amada pelos viciados em séries por causa das séries Fringe e e Mindhunter, está no elenco de The Last of Us como a personagem Tess. Ela tem uma personalidade forte e ajuda Joel em missões.

Anna Torv tem 43 anos e é natural de Melbourne, na Austrália. A famosa já é um rosto carimbado das telinhas e já esteve em muitas séries. Ela começou em Conflitos Internos e Young Lions em 2002, até que passou por obras como Fringe (2008), O Pacífico (2010), Secret City (2016 - 2019), Mindhunter (2017 - 2019), Fires (2021), entre outras.

Storm Reid - Riley Abel

A atriz norte-americana de 18 anos Storm Reid aparece no elenco de The Last of Us como a jovem Riley Abel. A adolescente é uma amiga de Ellie antes dos eventos que devastaram tudo.

Storm Reid é uma atriz que se popularizou com a série Euphoria, em que ela interpreta Gia Bennett, irmã da protagonista vivida por Zendaya. Ela também esteve nos filmes O homem Invisível (2020), O Esquadrão Suicida (2021), Uma Dobra no Tempo (2018), além da minissérie premiada Olhos que Condenam (2019).

Nick Offerman - Bill

O ator Nick Offerman interprta Bill na série da HBO. Ele é um contato de Joel e Tess em Boston e faz buscas por suprimentos e equipamentos pela cidade.

Aos 52 anos, Nick Offerman é muito lembrado pela série Parks and Recreation, em que vivia o rabugento, mas carismático Ron Swanson. Nos últimos meses ele esteve em algumas séries, como The Great North (2021 - 2023), The Resort (2022), Uma Equipe Muito Especial (2022) e Pam & Tommy (2022).

Keivonn Woodard - Sam

Sam é interpretado pelo ator Keivonn Woodard no elenco de The Last of Us. O garoto é irmão caçula de Henry e busca ao lado do irmão um lugar seguro em Kansas. Ele acaba fazendo amizade com Ellie.

Keivonn Woodard é um ator de 9 anos de idade, surdo, e ainda tem poucos projetos no currículo. Além da série da HBO, ele esteve no filme Seeds of Hope: The Andrew Jackson Foster Story em 2018.

Lamar Johnson - Henry

Lamar Johnson vive Henry, irmão mais velho de Sam. Ele acaba conhecendo Joel e Ellie durante sua jornada e integra um grupo revolucionário. Lamar Johnson é ator e dançarino e tem 28 anos de idade. Ele é natural de Toronto, no Canadá, e já esteve em várias produções, como Brother (2022), Your Honor (2020 - 2021), Por Lugares Incríveis (2020), Corra, Querida, Corra (2020), X-Men: Fênix Negra (2019), Filho Nativo (2019), O Ódio que você Semeia (2018), entre outros.

