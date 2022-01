Pai de Cecília em Um Lugar ao Sol: Edu Moscovis será ‘Edgar’

Cecília (Fernanda Marques) tem se lamentado por não ter uma relação próxima ao seu pai, que nunca nem deu as caras na novela. O ex namorado de Rebeca (Andréa Beltrão), porém, vai aparecer na reta final da trama escrita por Lícia Manzo. O pai de Cecília em Um Lugar ao Sol é Edgar, interpretado por Eduardo Moscovis.

Quem é o pai de Cecília em Um Lugar ao Sol?

O pai de Cecília em Um Lugar ao Sol se chama Edgar, que será interpretado pelo ator Eduardo Moscovis, 53 anos. O personagem deve aparecer nas próximas semanas, já que Um Lugar ao Sol está marcada para terminar em 11 de março.

Ainda não se sabe mais detalhes sobre o personagem. Ao longo dos capítulos, Rebeca contou para a sua psicóloga que o primeiro casamento foi uma aventura e que ambos eram muito jovens, um dos motivos que fez com que a relação não desse certo.

É provável que Edgar e Rebeca se envolvam novamente quando o pai de Cecília retornar para a trama – paparazzos presentes em Ipanema, no Rio de Janeiro, onde uma das cenas do casal fictício foi gravada, conseguiram tirar fotos dos atores se beijando. Atualmente, a filha mais velha de Santiago (José de Abreu) tem um casamento conturbado com Túlio (Daniel Dantas) e um caso com Felipe (Gabriel Leone).

Quem também está passando por dramas em sua vida amorosa é a própria Cecília. A jovem está apaixonada por Breno (Marco Ricca), décadas mais velho que ela e casado com Ilana (Mariana Lima). O fotógrafo e a filha de Rebeca até se beijaram, mas ele já deixou claro que a única coisa que sente pela modelo é afeto e carinho, como se fosse seu pai.

Qual a próxima novela das nove?

A próxima novela das 9, substituta de Um Lugar ao Sol, será o remake de Pantanal. A obra que vai suceder a história criada por Lícia Manzo é um remake da trama de sucesso exibida em 1990 na TV Manchete. Pantanal foi escrita por Benedito Ruy Barbosa e a nova versão está sendo adaptada pelo neto do autor, Bruno Luperi.

O próximo folhetim das nove tem como protagonista Juma Marruá, vivida por Alanis Guillen. A jovem é filha de Maria (Juliana Paes) e herdou da mãe o poder de se transformar em onça-pintada.

Ela se envolve com Joventino (Jesuíta Barbosa), que vira chacota entre os peões do Pantanal por seu jeito sensível. O casal chega a ir para o Rio de Janeiro, mas Juma não se acostuma e decide voltar para sua terra natal ao lado do amado.

