Quem vai no debate da Globo hoje? Lula e Bolsonaro confirmam ida

Os candidatos a Presidência da República se enfrentarão em evento nesta quinta-feira, 29 de outubro, como o último encontro antes do primeiro turno das eleições 2o22. Entre os nomes confirmados de quem vai no debate da Globo hoje está o de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) – nomes que lideram as intenções de votos nas pesquisas eleitorais.

Aqui está um pequeno guia de onde e quando eles podem ser assistidos.

Horário do debate da Globo

O debate da Globo será hoje (29), às 22h30, logo após a exibição de Pantanal. A emissora vai terminar a novela mais cedo para começar o confronto dos candidatos à presidência, assim como foi feito na terça-feira (27) nos debates entre os candidatos a governador.

Os eleitores poderão acompanhar o debate ao vivo pelo canal de televisão aberto da TV Globo, pela plataforma do Globoplay ou pelo site do G1. Todas as opções são gratuitas.

Como o debate da Globo é o último antes do primeiro turno, ele é o mais esperado entre os eleitores. De acordo com a pesquisa Ipespe/Abrapel, divulgada no sábado (24), 55% das pessoas ouvidas disseram que vão assistir ao evento “com certeza”.

Na última eleição nacional, em 2018, o candidato Jair Bolsonaro (PT) não esteve presente, devido às suas condições médicas. Este ano, no entanto, o presidente confirmou presença no evento da emissora.

Quem vai no debate da globo hoje?

Os sete candidatos convidados ao debate confirmaram presença. São eles: Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Luiz Felipe D’Ávila (Novo), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB), estarão presentes no evento hoje (29).

Os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas, Lula (PT) e Bolsonaro (PL), são os mais aguardados da noite. Na segunda-feira (26), o atual presidente confirmou, em conversa com apoiadores no Planalto, que estará presente nos estúdios Globo hoje (29). Bolsonaro ainda disse que a emissora é a terra de Lula e que ele estaria entrando na “sala do capeta”.

Já o candidato do PT afirmou em suas redes sociais que irá ao debate também. Lula postou em seu Twitter, no dia 25, que “Dia 29 tem debate na Globo, que eu vou participar. Quero ir no debate porque eu quero aproveitar o espaço da televisão para conversar com o povo”.

O petista ainda completou dizendo que muitos candidatos, com poucas chances de vencer, vão ao confronto apenas para atacá-lo. Confira a postagem:

Lula 13 on Twitter: “Essa semana a campanha encerra. Dia 29 tem debate na Globo, que eu vou participar. Quero ir no debate porque eu quero aproveitar o espaço da televisão para conversar com o povo. Mesmo sabendo que tem candidatos com pouca chance que só vão no debate me atacar. / Twitter” Essa semana a campanha encerra. Dia 29 tem debate na Globo, que eu vou participar. Quero ir no debate porque eu quero aproveitar o espaço da televisão para conversar com o povo. Mesmo sabendo que tem candidatos com pouca chance que só vão no debate me atacar.

No debate do SBT do último sábado (24), Lula não compareceu e foi duramente criticado por seus adversários no evento. Eleitores também fizeram críticas à sua ausência.

Como será o debate?

Diferentemente dos outros eventos, o debate da Globo não terá perguntas de jornalistas aos candidatos, o modelo será de confronto direto entre os participantes. Os presidenciáveis farão questionamentos entre si e se confrontarão.

O debate terá 4 blocos, sendo o primeiro e o terceiro com temas livres e o segundo e o quarto com assuntos pré-determinados. Os candidatos poderão fazer suas considerações finais ao término do último bloco.

Os candidatos ficarão dispostos, da esquerda para a direita, na seguinte ordem: Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Padre Kelmon (PTB), Luiz Felipe D’Ávila (Novo), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil). O jornalista, e apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, será o mediador do confronto.

Segundo turno

Em caso de segundo turno, a TV Globo irá realizar outro debate entre os dois candidatos que estiverem na disputa, no dia 28 de outubro. A Bandeirantes, a Rede TV e o SBT também farão outros confrontos no próximo mês, se houver nova votação. Veja as datas:

09/10 – domingo: Band

17/10 – segunda-feira: Rede TV!

22/10 – sábado: CNN, SBT, Estadão, Nova Brasil FM, Terra e revista Veja

28/10 – sexta-feira: TV Globo